Crece la preocupación por el cierre de la laguna de Baldaio, sobre el que el Concello remitió esta semana dos escritos a la Xunta

El alcalde y el edil de Obras, comprobando el pasado martes el estado de la laguna Cedida

Crece la preocupación en Carballo por el cierre del canal de la laguna de Baldaio debido a la acumulación de arena. El Concello dio a conocer este sábado los dos escritos enviados esta semana a la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Consellería de Medio Ambiente para alertar de la situación y solicitar la adopción de medidas. Según explican desde el gobierno local, estos escritos se suman a las conversaciones telefónicas mantenidas desde el cierre de la ría.

Con fecha del martes 7 de julio, el edil de Servizos, Medio Ambiente, Praias e Protección Civil, Miguel Vales, remitió un escrito informando de que la laguna vuelve a estar cerrada desde el mes de mayo, requiriendo a la Xunta "una evaluación de actuación urgente por parte del organismo competente" y se "estudien medidas que permitan restablecer el ciclo natural de la laguna, garantizando su conservación" . El edil explica en el escrito que ya se informó de la situación el pasado mes de junio al Departamento territorial de A Coruña.

El gobierno explica en este informe que el cierre impide el normal ciclo de entrada de agua intermareal, lo que está provocando un estancamiento interior de la laguna "favoreciendo los procesos de eutrofización y desalinización de agua, que comprometen la calidad ambiental del ecosistema". Todo ello con consecuencias directas tanto en la calidad del agua de baño como en la actividad marisquera, "que se estaba recuperando del último cierre que tuvo lugar el año pasado". Alerta también el escrito de que esta situación afecta a la actividad económica y turística y que, de cara a la temporada de lluvias, hay riesgo de anegamientos en viviendas y carreteras de la zona.

En un segundo escrito remitido este viernes 10 de julio, se solicita una actuación para el restablecimiento de la comunicación hidráulica de la algina con el mar y la preservación de los valores ambientales del espacio protegido.

Informe de la situación

En este nuevo comunicado al a Dirección Xeral de Patrimonio Natural, el gobierno reitera su preocupación por la situación. Recuerda que la laguna constituye "uno de los espacios naturales más relevantes de Galicia", integrado en la Rede Natura 2000 como Zona Especial de Conservación (ZEC Costa da Morte) y como Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA Costa da Morte), por lo que "su conservación requiere mantener los procesos ecológicos que sustentan los hábitats y especies por los que fue objeto de protección".

Señala el Concello que el equilibrio ecológico de la laguna depende del intercambio periódico entre las aguas continentales y las marinas, por lo que al no haber renovación por el taponamiento "se reduce la capacidad natural de autodepuración del sistema". A esta circunstancia se suma que la marisma recibe el efluente procedente de la estación depuradora de Rebordelos que, si bien en condiciones normales no altera su equilibrio ecológico, sí puede suponer un problema al no ser así.

Incide el escrito en el riesgo de procesos de eutrofización, reducción de los niveles de oxígeno disuelto, alteración del equilibrio salino, la aparición de cianobacterias o la proliferación de algas y sus efectos, más ahora con las altas temperaturas del verano. Teme el Concello que se pierda el equilibrio ecológico de la laguna e insiste en la adopción de medidas "antes de que el deterioro ambiental adquiera un carácter más severo". De hecho, informa de la aparición de peces muertos y de la preocupación de la Asociación de Mariscadores Fonte de Santa Helena de Baldaio por la muerte de bivalvos y las quejas vecinales por el estado de la ría.