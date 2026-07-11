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Carballo

Festa da Parroquia en Cances

Recordaron este sábado la figura del que fue su párroco, Jesús Antelo, con misa y comida en el local social 

Redacción
11/07/2026 21:21
Cances recuerda a su párroco Jesús Antelo (1)
Comida de los vecinos en el local social
Raúl López
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Los vecinos de la parroquia carballesa de Cances celebraron este sábado su Festa da Parroquia, con un recuerdo especial para el que fue su párroco, Jesús Antelo Quintáns, fallecido hace dos años. La fiesta comenzó con una misa en la capilla de San Pedro por toda la parroquia, en especial por Jesús Antelo.

Cances recuerda a su párroco Jesús Antelo (9)
Comida de los vecinos en el local social
Raúl López

Al finalizar hubo procesión hasta la fuente de San Pedro y la celebración continuó con una comida en el local social con la Pulpeira Luis Guerra. De animar la jornada se encargó la música de Eli Lustes.

Cances recuerda a su párroco Jesús Antelo (8)
Comida de los vecinos en el local social
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Comida de los vecinos en el local social
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