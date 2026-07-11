O curso ‘Traballando en Lingua’ da UDC proxecta o futuro do galego desde a "lealdade lingüística" e o impulso colectivo
Os expertos propoñen en Carballo estratexias clave para fortalecer o galego desde as escolas infantís ata a contorna dixital
A XIX edición do curso de verán sobre Dinamización Lingüística ‘Traballando en Lingua’, da Universidade de A Coruña (UDC), celebrado esta semana no Fórum de Carballo baixo o título Memoria democrática e lingua: a quimera da normalización, pechou as súas portas cunha ollada inspiradora cara ao futuro. Así o recollen as conclusións do propio curso, nas que se afirma que o encontro deixou claro que a chave para asegurar o porvir do galego reside na enerxía social e nun compromiso firme baseado na lealdade lingüística.
Tras dous días de debates construtivos con especialistas de diversos ámbitos, o curso artellou a súa folla de ruta arredor de catro grandes eixes de acción e oportunidade: a escola , o éxito cultural e o salto ao dixital, a conquista do espazo dixital e unha toponimia viva e compartida.
A escola como sementeira de futuro. O curso de verán da UDC sinala las súas conclusións que se reafirmou o ámbito educativo como o motor principal para o impulso do idioma. Para potenciar o galego desde a infancia e garantir unha base sólida, os expertos propuxeron dúas iniciativas: escolas infantís integradoras, para fomentar espazos de inmersión total en galego na etapa inicial para que os máis pequenos descubran e naturalicen o idioma desde o primeiro día, e unha universidade comprometida, para impulsar o uso vehicular do galego no ensino superior como un valor de prestixio, responsabilidade social e calidade académica.
O éxito cultural e o salto ao dixital. Un dos puntos máis celebrados neste curso foi o momento de "esplendor absoluto" que vive a música en galego, que traspasa fronteiras e sitúa o idioma como un referente moderno e atractivo. O reto agora é trasladar ese mesmo éxito de público aos medios de comunicación tradicionais e dixitais. Os relatores coincidiron en que o galego ten o potencial de liderar as novas tendencias dixitais e conectar coas xeracións máis nova.
Conquistando o espazo dixital. O balance da Liña do Galego (da Mesa pola Normalización Lingüística) sinalou que o interese da cidadanía está a mudarse cara ás novas tecnoloxías. Isto abre unha gran oportunidade: a creación de páxinas web, aplicacións e servizos en liña en galego. Lonxe de verse como unha barreira, a contorna dixital preséntase como a nova fronteira para expandir o uso do idioma e facelo accesible en calquera dispositivo.
Unha toponimia viva e compartida. O curso concluiu tamén que o éxito de proxectos sobre os nomes da terra (como o Nomenclátor, 'Chamadeiros' en Pontevedra ou o 'Campus Nomeado' da UDC) demostrou que a preservación da memoria oral é un esforzo compartido de éxito. "Cando as institucións e a comunidade científica dotan de ferramentas á cidadanía, a veciñanza convértese na mellor gardiá do seu propio territorio e historia", apuntaron.
Como conclusión final, desde o curso de verán falan da resistencia da "lealdade". O curso pechou cunha "radiografía esperanzadora e á vez complexa do perfil dos asistentes". Sinala nas conclusións que "malia as barreiras estruturais e un marco legal que fomenta 'a supremacía do español'", o espazo de traballo demostrou que a comunidade falante (composta por monolingües, bilingües e un volume crecente de neofalantes) mantén vivo o idioma por unha mestura de apego e comodidade, pero sobre todo, por unha profunda lealdade lingüística. "A folla de ruta para que o galego deixe de ser unha quimera pasa por transformar esa lealdade individual nunha estrutura colectiva que permita vivir en galego as 24 horas do día", conclúen.