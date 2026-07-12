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Carballo

Carballo refuerza su identidad literaria y cultural a través de una exitosa Praza dos Libros

La vigésima edición de la PLIC! cerró ayer conviviendo con el mercado tradicional, con música, firmas y presentaciones

Redacción
12/07/2026 23:15
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Los libreros entregaron un pan de regalo por cada compra 
Raúl López
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Carballo despidió este domingo cuatro intensas jornadas de la vigésima edición de la Praza dos Libros (PLIC!), que ha consolidado la identidad literaria y cultural de la capital de Bergantiños. 

Lo más peculiar de la última jornada fue su habitual coincidencia en domingo de feria, con los puestos del mercado ambulante conviviendo con las presentaciones de libros, firmas de autores y demás actividades. Por este motivo, durante la mañana hubo una gran afluencia de visitantes, que se agolpaban ante los stands de las librerías para conocer las últimas novedades literarias, comprar libros de los autores que hicieron su presentación en la feria o simplemente hojear. 

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Entrega de pan con la compra de un libro
Raúl López

A falta de que el Concello informe de los datos de ventas recogidos entre las librerías participantes, algunas de las consultadas destacaron el interés por la literatura infantil, por autores de la comarca o por best-sellers. En esta edición han participado las carballesas Brañas Verdes, Trasgo, Teldy, Espazo Lector Nobel, AC Lumieira y Clarión, junto a A lus do candil (Arteixo) y Editorial Canela, de A Coruña. Otro de los alicientes fue que por cada compra se regalaba un pequeño mollete de pan de Carballo.

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Las presentaciones continuaron este domingo
Raúl López
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