Afaber pondrá en marcha en agosto una Escuela de Verano para fomentar el envejecimiento activo

Jesús Villar (derecha), en la mesa informativa de Afaber M.N.

Afaber estrenará el próximo mes de agosto una nueva Escuela de Verano, un programa de envejecimiento activo con el que pretende promover el bienestar físico y emocional de las personas adultas mediante actividades lúdicas, formativas y de convivencia.

La iniciativa busca favorecer la participación social, prevenir la soledad no deseada y crear espacios de encuentro entre personas de edades similares, además de fomentar la estimulación cognitiva y el desarrollo de la creatividad.

El programa incluirá talleres de motricidad fina mediante trabajos en cuero, trapillo o crochet, actividades de memoria, formación en nuevas tecnologías, sesiones de risoterapia, gimnasia de mantenimiento y hábitos de vida saludables. También se organizará una salida cultural para conocer el patrimonio de la comarca de Bergantiños.

La entidad informará próximamente de las fechas, horarios y del procedimiento para formalizar las inscripciones y reservar plaza.