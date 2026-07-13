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Carballo

Afaber pondrá en marcha en agosto una Escuela de Verano para fomentar el envejecimiento activo

Redacción
13/07/2026 20:42
Jesús Villar (derecha), en la mesa informativa de Afaber, el pasado domingo en Carballo| m.n.
Jesús Villar (derecha), en la mesa informativa de Afaber
M.N.
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Afaber estrenará el próximo mes de agosto una nueva Escuela de Verano, un programa de envejecimiento activo con el que pretende promover el bienestar físico y emocional de las personas adultas mediante actividades lúdicas, formativas y de convivencia.

La iniciativa busca favorecer la participación social, prevenir la soledad no deseada y crear espacios de encuentro entre personas de edades similares, además de fomentar la estimulación cognitiva y el desarrollo de la creatividad.

El programa incluirá talleres de motricidad fina mediante trabajos en cuero, trapillo o crochet, actividades de memoria, formación en nuevas tecnologías, sesiones de risoterapia, gimnasia de mantenimiento y hábitos de vida saludables. También se organizará una salida cultural para conocer el patrimonio de la comarca de Bergantiños.

La entidad informará próximamente de las fechas, horarios y del procedimiento para formalizar las inscripciones y reservar plaza.

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