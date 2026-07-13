Aspaber instala cuatro ‘Praia Pallet’ en Razo para fomentar la recogida de residuos marinos
La iniciativa busca implicar a los usuarios de la playa en la retirada de plásticos, cuerdas y otros materiales que devuelve el mar
La playa de Razo cuenta desde esta semana con cuatro estructuras Praia Pallet, un proyecto impulsado por la Asociación Aspaber para favorecer la retirada de residuos marinos y concienciar sobre la conservación del litoral.
Los nuevos puntos, construidos principalmente con madera reciclada de palés, están destinados exclusivamente a depositar materiales que el mar arrastra hasta la costa, como plásticos, cuerdas o restos de madera.
La entidad recuerda que estas estructuras no son papeleras, por lo que los residuos generados durante la estancia en la playa deben seguir depositándose en los contenedores habituales.
La iniciativa forma parte del proyecto 'Defende o mar a través do surfing', inspirado en una experiencia desarrollada en Fuerteventura y adaptada ahora a la Costa da Morte con la colaboración de diferentes entidades.
En la fabricación de los Praia Pallet participaron las rederas de Malpica, encargadas de elaborar los sacos de red, y el Centro Especial de Empleo de Aspaber, responsable de construir las estructuras.