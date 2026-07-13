Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

El deterioro de la laguna de Baldaio moviliza a vecinos y mariscadores para exigir soluciones

El viernes habrá una protesta en el puente de la ría para exigir la apertura del canal

A. Pérez Cavolo
13/07/2026 17:35
Comprobando el estado del cierre de la laguna (2)
Lois Lamas y Daniel Pérez comprobando el estado del cierre de la laguna 
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La preocupación por el estado de la laguna de Baldaio ha dado el salto de las administraciones al movimiento social. Vecinos, mariscadores y usuarios habituales del entorno han convocado para este viernes a las 20.30 horas, en una concentración en el puente de la ría para reclamar una actuación urgente que permita abrir el canal y recuperar el intercambio de agua con el mar y frenar el deterioro que, según denuncian, se agrava con el paso de los días.

"Non podemos permitir que este espazo se perda", aseguran los convocantes que piden a los vecinos que acudan para mostrar su malestar por un problema que se repite todos los años y que, de no solucionarse, este otoño puede acabar en nuevas inundaciones en Baldaio. 

Los asistentes están invitados a acudir con una pala de plástico de juguete para simular colectivamente la retirada de la arena que mantiene cerrada la desembocadura. Con este gesto quieren escenificar que los vecinos están dispuestos a implicarse en la defensa de Baldaio y reclamar a las administraciones una actuación decidida para preservar uno de los humedales más valiosos de Galicia.

La movilización llega apenas una semana después de que el Concello de Carballo reclamase a la Xunta una intervención inmediata ante el cierre de la bocana, bloqueada por la acumulación de arena desde el pasado mes de mayo. En los últimos días, además, el gobierno local remitió dos nuevos escritos a la Dirección Xeral de Patrimonio Natural alertando de la evolución de la situación y solicitando una evaluación técnica urgente para evitar consecuencias ambientales y económicas irreversibles.

Luis Lamas y el alcalde de Carballo, este martes en Baldaio

El nuevo cierre del canal de la laguna de Baldaio vuelve a poner en jaque al marisqueo y el futuro del humedal

Más información

Los convocantes de la protesta sostienen que el problema ya es visible sobre el terreno. Aseguran que la falta de intercambio de agua entre la laguna y el mar está provocando un acusado deterioro del ecosistema, con mortandad de peces y marisco, proliferación de algas y malos olores derivados del estancamiento del agua. Una situación que, afirman, evidencia que el humedal atraviesa una fase crítica y que requiere una respuesta inmediata.

Estas denuncias contrastan con el informe emitido el pasado mes de junio por la Consellería de Medio Ambiente, en el que se concluía que el cierre de la laguna no suponía un riesgo para el mantenimiento del equilibrio ambiental del espacio protegido. Sin embargo, tanto el Concello como los profesionales del mar y numerosos vecinos consideran que la evolución registrada desde entonces pone en cuestión esa valoración inicial.

El gobierno local ya había advertido de que la interrupción del flujo mareal favorece procesos de eutrofización, reduce la oxigenación del agua y altera la salinidad de la laguna, con consecuencias directas para la biodiversidad y para la actividad marisquera. El problema no es nuevo. El pasado año, otro cierre prolongado de la bocana provocó una grave mortandad de almejas y berberechos que llevó al sector a dar prácticamente por perdida la campaña, obligando finalmente a ejecutar una apertura mecánica de emergencia.

Laguna de Baldaio

El BNG de Carballo denuncia el riesgo de colapso ambiental en la laguna de Baldaio tras la aparición de los primeros peces muertos

Más información

Precisamente cuando el marisqueo comenzaba a recuperarse de aquella crisis, el humedal vuelve a encontrarse aislado del mar. La repetición del problema en tan corto espacio de tiempo ha reabierto el debate sobre la necesidad de adoptar soluciones permanentes que eviten tener que actuar únicamente cuando la situación alcanza un punto crítico.

Más allá de la reapertura inmediata de la laguna, vecinos y mariscadores insisten en que el objetivo es abrir el debate sobre una gestión a largo plazo que garantice el equilibrio ecológico del espacio protegido, asegure el futuro del marisqueo y evite que Baldaio vuelva a enfrentarse, año tras año, a una crisis ambiental de las mismas características.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Fiestas de San Salvador en Sofán

Sofán anuncia cuatro días de fiestas con Grupo Máster, La Misión, Pentágono y La Bamba
Redacción
Instalación de los Praia Pallets por parte de los usuarios de Aspaber en Razo

Aspaber instala cuatro ‘Praia Pallet’ en Razo para fomentar la recogida de residuos marinos
Redacción
Los rascas que se repartirán con las compras en el mercado de Carballo

El Mercado de Carballo premiará las compras con miles de regalos
Redacción
Las familias de Un Paso Máis en la excusión del fin de semana

Un Paso Máis disfruta de una jornada inclusiva en la isla de Ons
Redacción