El deterioro de la laguna de Baldaio moviliza a vecinos y mariscadores para exigir soluciones

Lois Lamas y Daniel Pérez comprobando el estado del cierre de la laguna Cedida

La preocupación por el estado de la laguna de Baldaio ha dado el salto de las administraciones al movimiento social. Vecinos, mariscadores y usuarios habituales del entorno han convocado para este viernes a las 20.30 horas, en una concentración en el puente de la ría para reclamar una actuación urgente que permita abrir el canal y recuperar el intercambio de agua con el mar y frenar el deterioro que, según denuncian, se agrava con el paso de los días.

"Non podemos permitir que este espazo se perda", aseguran los convocantes que piden a los vecinos que acudan para mostrar su malestar por un problema que se repite todos los años y que, de no solucionarse, este otoño puede acabar en nuevas inundaciones en Baldaio.

Los asistentes están invitados a acudir con una pala de plástico de juguete para simular colectivamente la retirada de la arena que mantiene cerrada la desembocadura. Con este gesto quieren escenificar que los vecinos están dispuestos a implicarse en la defensa de Baldaio y reclamar a las administraciones una actuación decidida para preservar uno de los humedales más valiosos de Galicia.

La movilización llega apenas una semana después de que el Concello de Carballo reclamase a la Xunta una intervención inmediata ante el cierre de la bocana, bloqueada por la acumulación de arena desde el pasado mes de mayo. En los últimos días, además, el gobierno local remitió dos nuevos escritos a la Dirección Xeral de Patrimonio Natural alertando de la evolución de la situación y solicitando una evaluación técnica urgente para evitar consecuencias ambientales y económicas irreversibles.

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Los convocantes de la protesta sostienen que el problema ya es visible sobre el terreno. Aseguran que la falta de intercambio de agua entre la laguna y el mar está provocando un acusado deterioro del ecosistema, con mortandad de peces y marisco, proliferación de algas y malos olores derivados del estancamiento del agua. Una situación que, afirman, evidencia que el humedal atraviesa una fase crítica y que requiere una respuesta inmediata.

Estas denuncias contrastan con el informe emitido el pasado mes de junio por la Consellería de Medio Ambiente, en el que se concluía que el cierre de la laguna no suponía un riesgo para el mantenimiento del equilibrio ambiental del espacio protegido. Sin embargo, tanto el Concello como los profesionales del mar y numerosos vecinos consideran que la evolución registrada desde entonces pone en cuestión esa valoración inicial.

El gobierno local ya había advertido de que la interrupción del flujo mareal favorece procesos de eutrofización, reduce la oxigenación del agua y altera la salinidad de la laguna, con consecuencias directas para la biodiversidad y para la actividad marisquera. El problema no es nuevo. El pasado año, otro cierre prolongado de la bocana provocó una grave mortandad de almejas y berberechos que llevó al sector a dar prácticamente por perdida la campaña, obligando finalmente a ejecutar una apertura mecánica de emergencia.

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Precisamente cuando el marisqueo comenzaba a recuperarse de aquella crisis, el humedal vuelve a encontrarse aislado del mar. La repetición del problema en tan corto espacio de tiempo ha reabierto el debate sobre la necesidad de adoptar soluciones permanentes que eviten tener que actuar únicamente cuando la situación alcanza un punto crítico.

Más allá de la reapertura inmediata de la laguna, vecinos y mariscadores insisten en que el objetivo es abrir el debate sobre una gestión a largo plazo que garantice el equilibrio ecológico del espacio protegido, asegure el futuro del marisqueo y evite que Baldaio vuelva a enfrentarse, año tras año, a una crisis ambiental de las mismas características.