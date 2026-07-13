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Carballo

El Mercado de Carballo premiará las compras con miles de regalos

Los clientes que gasten más de 15 euros recibirán un rasca con premios directos y consejos para protegerse del sol durante el verano

Redacción
13/07/2026 18:33
Los rascas que se repartirán con las compras en el mercado de Carballo
Los rascas que se repartirán con las compras en el mercado de Carballo
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El Mercado municipal de Carballo pondrá en marcha este miércoles una nueva campaña con la que busca incentivar las compras en los puestos de la plaza de abastos al tiempo que promueve hábitos saludables frente a la exposición solar. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Feiras e Mercados en colaboración con la Asociación Contra el Cáncer en Carballo, repartirá miles de premios directos entre la clientela.

La promoción llega como continuidad de la charla informativa celebrada a comienzos de mes sobre la prevención del cáncer de piel, en la que se abordaron los riesgos de la exposición al sol y la importancia de la detección precoz.

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A partir del miércoles, todas las personas que realicen compras superiores a 15 euros en cualquiera de los puestos del Mercado municipal recibirán un boleto tipo rasca, hasta agotar existencias. Entre los premios se incluyen gorras, frisbis, cometas infantiles, balones hinchables, bolsas y otros artículos pensados para disfrutar del verano.

Los regalos podrán recogerse en la conserjería del propio mercado, aunque los boletos que no resulten premiados también tendrán utilidad. En ellos se incluyen recomendaciones básicas para una exposición solar responsable, como evitar el sol durante las horas centrales del día, utilizar crema de protección solar, proteger la cabeza y los ojos o prestar una atención especial a la piel de los niños. De este modo, la campaña pretende convertir cada participación en un recordatorio sobre la importancia de la prevención.

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Carballo licita la transformación de la primera planta de mercado municipal

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El concejal de Feiras e Mercados, Ramón Varela, destacó que "o Mercado é moito máis ca un espazo para mercar: é un punto de encontro e tamén un lugar desde o que podemos promover hábitos saudables. Grazas á colaboración coa Asociación contra o Cancro, que ten a súa sede no propio mercado, conseguimos sumar prevención, comercio de proximidade e unha campaña pensada para agradecer a fidelidade da nosa clientela".

La campaña permanecerá activa desde el 15 de julio y hasta agotar existencias, por lo que desde el Concello animan a los vecinos a realizar sus compras en el Mercado municipal y participar en una iniciativa que une promoción comercial y concienciación sanitaria en plena temporada estival.

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