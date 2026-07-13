Espiral Maior acoge la presentación del libro ‘Espaços afetivos da Galiza na Lisboa actual’

Una de las presentaciones en Espiral Maior IG

Espiral Maior Foro, en Carballo, será escenario este martes a las 20 horas, de la presentación del libro “Espaços afetivos da Galiza na Lisboa actual”, obra del profesor y filólogo Antom Garcia Rodrigues.

El acto tendrá lugar en la sede de Espiral Maior Foro, situada en la calle Sol, 34 de Carballo, y reunirá, además del autor, al profesor e investigador Afonso Xavier Canosa y al escritor y director de Espiral Maior Foro, Miguel Anxo Fernán Vello.

La publicación aborda los vínculos históricos, culturales y afectivos entre Galicia y Lisboa, ofreciendo una mirada sobre la presencia gallega en la capital portuguesa desde una perspectiva social y patrimonial.