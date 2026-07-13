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Carballo

Espiral Maior acoge la presentación del libro ‘Espaços afetivos da Galiza na Lisboa actual’

Será este martes a las 20 horas

Redacción
13/07/2026 20:45
Una de las presentaciones en Espiral Maior
Una de las presentaciones en Espiral Maior
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Espiral Maior Foro, en Carballo, será escenario este martes a las 20 horas, de la presentación del libro “Espaços afetivos da Galiza na Lisboa actual”, obra del profesor y filólogo Antom Garcia Rodrigues.

El acto tendrá lugar en la sede de Espiral Maior Foro, situada en la calle Sol, 34 de Carballo, y reunirá, además del autor, al profesor e investigador Afonso Xavier Canosa y al escritor y director de Espiral Maior Foro, Miguel Anxo Fernán Vello.

La publicación aborda los vínculos históricos, culturales y afectivos entre Galicia y Lisboa, ofreciendo una mirada sobre la presencia gallega en la capital portuguesa desde una perspectiva social y patrimonial.

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