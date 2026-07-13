La Praza dos Libros de Carballo supera los 33.000 euros en ventas en su mejor edición

La Praza dos Libros de Carballo celebrada el pasado fin de semana Mar Casal

La Praza dos Libros de Carballo cerró su edición de 2026 con una facturación aproximada de 33.680 euros, el mejor resultado económico alcanzado hasta ahora por la feria. Durante los cuatro días de celebración se vendieron 2.261 ejemplares, una cifra que supera los registros de 2025 y 2024 y confirma el crecimiento de una cita que combina promoción de la lectura, actividad comercial y programación cultural en el centro del municipio.

El balance procede de la encuesta realizada entre las librerías participantes, que situaron los resultados “moi por riba do agardado” y valoraron especialmente la respuesta del público. Los establecimientos destacaron tanto el volumen de ventas como el ambiente generado durante las jornadas, favorecido por la coincidencia con el mercado semanal y con la feria dominical, dos citas que, como es habitual, incrementaron la afluencia de vecinos y visitantes.

Lidera el libro en gallego

El libro en gallego volvió a tener un peso determinante. El 63,6% de los ejemplares vendidos estaban escritos en esta lengua, frente al 36,4% en castellano, un reparto que mejora los datos de la edición anterior. El título más demandado fue Crónicas de Carballo, con 75 copias, seguido de Cadea de favores, con 41. También figuraron entre los más vendidos As malas ideas, Espigas queimadas y Follas de Carballo. En castellano destacaron Murdoku nº 2, Escuela de Monstruos y Cadena de favores.

Carballo refuerza su identidad literaria y cultural a través de una exitosa Praza dos Libros Más información

Las librerías participantes también respaldaron la organización del evento. Consideraron adecuadas las fechas, la duración y la ubicación elegidas y valoraron positivamente la difusión realizada, especialmente a través de las redes sociales. Entre los aspectos más apreciados señalaron la visibilidad que la feria ofrece a librerías y editoriales, su capacidad para acercar los libros a nuevos públicos y el peso de las actividades dirigidas a la infancia.

Estes resultados demostran que a PLIC é moito máis ca unha feira do libro: é un proxecto colectivo que converte Carballo nun referente da promoción da lectura en Galicia Ángeles Pacoret

La concejala de Bibliotecas, Archivos y Normalización Lingüística, Ángeles Pacoret, atribuyó los resultados a la colaboración entre el Concello, el sector librero, las editoriales, los autores y el público. “Estes resultados demostran que a PLIC é moito máis ca unha feira do libro: é un proxecto colectivo que converte Carballo nun referente da promoción da lectura en Galicia”, afirmó.Pacoret destacó además que la cita beneficia al sector editorial, dinamiza el comercio local y refuerza la relación de la ciudadanía con la cultura.