Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

La Xunta cede al Concello de Carballo un tramo de la avenida de Fisterra para su humanización

El Gobierno gallego autoriza la transferencia de un kilómetro de la AC-552, un paso previsto en el convenio de humanización del vial

A. Pérez Cavolo
13/07/2026 21:46
El tramo va desde la rotonda de la calle Anllóns
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Consello da Xunta aprobó este lunes el decreto por el que autoriza la transferencia al Concello de Carballo de un tramo de un kilómetro de la carretera AC-552, correspondiente a la avenida de Fisterra. La medida permitirá al Ayuntamiento asumir la titularidad, conservación y mantenimiento de este vial una vez que el decreto entre en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

El tramo transferido se extiende entre el cruce con la rúa do Río Anllóns y el entorno de la rotonda principal de acceso al parque comercial A Revolta. El cambio de titularidad ya estaba contemplado en el convenio firmado entre ambas administraciones para ejecutar las obras de humanización y mejora de la avenida de Fisterra.

Uno de los tramos en los que se actuará en la avenida de Fisterra hasta A Revolta

Formalizado el contrato del proyecto para humanizar la avenida de Fisterra

Más información

Este proyecto cuenta con un presupuesto cercano a los dos millones de euros, financiado en un 70% por la Xunta, y permitirá transformar una de las principales entradas a Carballo mediante actuaciones destinadas a mejorar la movilidad peatonal, la seguridad vial y la integración urbana de la vía.

Con la transferencia, el Concello dispondrá de plena capacidad para intervenir en este tramo, tanto en futuras actuaciones como en las labores ordinarias de conservación y mantenimiento.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

La Xunta cede al Concello de Carballo un tramo de la avenida de Fisterra para su humanización
A. Pérez Cavolo
Una de las presentaciones en Espiral Maior

Espiral Maior acoge la presentación del libro ‘Espaços afetivos da Galiza na Lisboa actual’
Redacción
Jesús Villar (derecha), en la mesa informativa de Afaber, el pasado domingo en Carballo| m.n.

Afaber pondrá en marcha en agosto una Escuela de Verano para fomentar el envejecimiento activo
Redacción
Fiestas de San Salvador en Sofán

Sofán anuncia cuatro días de fiestas con Grupo Máster, La Misión, Pentágono y La Bamba
Redacción