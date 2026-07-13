La Xunta cede al Concello de Carballo un tramo de la avenida de Fisterra para su humanización

El tramo va desde la rotonda de la calle Anllóns Archivo

El Consello da Xunta aprobó este lunes el decreto por el que autoriza la transferencia al Concello de Carballo de un tramo de un kilómetro de la carretera AC-552, correspondiente a la avenida de Fisterra. La medida permitirá al Ayuntamiento asumir la titularidad, conservación y mantenimiento de este vial una vez que el decreto entre en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

El tramo transferido se extiende entre el cruce con la rúa do Río Anllóns y el entorno de la rotonda principal de acceso al parque comercial A Revolta. El cambio de titularidad ya estaba contemplado en el convenio firmado entre ambas administraciones para ejecutar las obras de humanización y mejora de la avenida de Fisterra.

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Este proyecto cuenta con un presupuesto cercano a los dos millones de euros, financiado en un 70% por la Xunta, y permitirá transformar una de las principales entradas a Carballo mediante actuaciones destinadas a mejorar la movilidad peatonal, la seguridad vial y la integración urbana de la vía.

Con la transferencia, el Concello dispondrá de plena capacidad para intervenir en este tramo, tanto en futuras actuaciones como en las labores ordinarias de conservación y mantenimiento.