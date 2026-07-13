Razo y Pedra do Sal estrenarán este verano un autobús de regreso a Carballo los fines de semana

Estación de autobuses de Carballo Cedida

Las playas de Razo y Pedra do Sal dispondrán este verano de un servicio de autobús de regreso a Carballo durante los fines de semana, una mejora que el Concello llevaba tiempo reclamando a la Xunta de Galicia para completar la oferta de transporte público al litoral durante la temporada estival.

El nuevo servicio funcionará durante los meses de julio y agosto a través de la expedición Caión-Estación de Autobuses de Carballo, con salida a las 19.30 horas. El autobús recogerá pasajeros en Pedra do Sal alrededor de las 19.45 horas y en Razo sobre las 20.15, con llegada prevista a la estación de autobuses de Carballo a las 20.40 horas.

El gobierno local valora de forma positiva esta incorporación, ya que solventa una de las principales deficiencias que presentaba el servicio hasta ahora. Aunque existían autobuses para desplazarse a las playas, quienes acudían al mediodía carecían de una conexión pública para regresar por la tarde, lo que obligaba a utilizar el vehículo particular o buscar alternativas de transporte.

Carballo traslada a la Xunta la necesidad de mejorar el transporte público con las playas, con las universidades y con A Coruña Más información

La mejora llega después de la reunión mantenida en Santiago por el alcalde, Daniel Pérez, y el concejal de Mobilidade, Juan Seoane, con la directora xeral de Mobilidade de la Xunta. Durante ese encuentro, los representantes municipales trasladaron la necesidad de reorganizar el transporte público al litoral y evitar los problemas detectados el pasado verano.

Desde el Concello consideran que la nueva expedición supone un paso importante para convertir el autobús en una alternativa real para acceder a las playas carballesas, al tiempo que contribuye a fomentar una movilidad más sostenible y a reducir la presión del tráfico y el número de vehículos que se concentran en el litoral durante la temporada estival.

No obstante, el ejecutivo municipal entiende que aún quedan aspectos por mejorar. En este sentido, espera que la incorporación de este servicio de regreso sea el inicio de una planificación más ambiciosa del transporte público hacia el litoral de Carballo, con horarios de ida y vuelta más amplios y una oferta adaptada a la elevada demanda que registran Razo y Pedra do Sal durante los meses de verano.