Recepción en Carballo a la delegación que participó en los Xogos do Eixo Atlántico 

Los jóvenes deportistas fueron recibidos por el alcalde, Daniel Pérez, y el edil de Deportes, Daniel Barreiro Mar Casal

El Concello de Carballo ofreció este lunes una recepción oficial a los 60 deportistas de categoría infantil que representaron al municipio en la presente edición de los Xogos do Eixo Atlántico, celebrados en Santiago de Compostela.

El acto, que estuvo presidido por el alcalde, Daniel Pérez, sirvió para poner en valor tanto los logros deportivos alcanzados- un total de cinco medallas- como, sobre todo, los valores humanos de que hicieron gala los chicos y chicas participantes durante las cinco jornadas de competición.

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, expresó su orgullo y su agradecimiento a las familias, a los directivos de los clubes y a los entrenadores, por su constante apoyo al deporte base.

A los jóvenes deportistas les felicitó por su comportamiento: : “Sodes un exemplo e un modelo para Carballo. Competimos con grandes cidades, fixémolo ben e desfrutamos, que é o realmente importante".

También les animó a a seguir practicando deporte y les agradeció "que levedes o nome de Carballo a todas partes con tanta dignidade".

En similares términos se expresó el concejal de Deportes, Daniel Barreiro, quien estuvo acompañando a la delegación a o largo de la semana en la capital gallega.

Barreiro hizo un balance muy positivo de la experiencia y destacó que, más allá de los resultados, la competición sirvió para que las 15 promesas en modalidades individuales y los 45 jugadores en disciplinas de equipo, tejiesen "lazos de amizade coa mocidade de decenas de municipios das dúas beiras do Miño, reforzando a súa formación humana".

Por su parte, el técnico municipal de Deportes, Manuel Varela Bardanca, felicitó al grupo por sus triunfos deportivos, pero hizo especial hincapié "no comportamento y no bo ambiente" imperante en todo momento.

Balance deportivo

La representación de Carballo en esta edición de los Xogos do Eixo Atlántico estuvo conformada por cuatro disciplinas principales en categoría infantil: balonmano, baloncesto, atletismo y natación, con un total de 60 atletas.

Con cinco medallas (cuatro de oro y una de plata) y el reconocimiento unánime a su deportividad, la cantera carballesa demuestra una vez más la vitalidad y la excelente labor diaria que se lleva a cabo en las escuelas y clubes deportivos del municipio.