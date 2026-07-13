Sofán anuncia cuatro días de fiestas con Grupo Máster, La Misión, Pentágono y La Bamba 

Fiestas de San Salvador en Sofán Cedida

La parroquia carballesa de Sofán ya ha presentado el cartel de sus fiestas patronales, que se celebrarán del 6 al 10 de agosto con un programa que volverá a combinar tradición y grandes actuaciones musicales.

Entre los principales reclamos figuran las verbenas con Grupo Máster, La Misión, La Tremenda, Pentágono y La Bamba, además de varias discotecas móviles y sesiones vermú.

El programa también incluye las tradicionales misas y procesiones en honor a San Antonio, San Salvador, la Virgen del Carmen y la Virgen de Fátima, así como una comida popular y actuaciones musicales durante las jornadas festivas.

La nueva comisión organizadora que releva a los antiguos miembros que convirtieron las fiestas de Sofán en todo un referente, confía en repetir la gran afluencia de público registrada en ediciones anteriores y convertir las fiestas en uno de los grandes acontecimientos del verano en el municipio.