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Carballo

Sofán anuncia cuatro días de fiestas con Grupo Máster, La Misión, Pentágono y La Bamba 

Las fiestas de la parroquia carballesa se desarrollarán del 6 al 10 de agosto 

Redacción
13/07/2026 18:48
Fiestas de San Salvador en Sofán
Fiestas de San Salvador en Sofán
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La parroquia carballesa de Sofán ya ha presentado el cartel de sus fiestas patronales, que se celebrarán del 6 al 10 de agosto con un programa que volverá a combinar tradición y grandes actuaciones musicales.

Entre los principales reclamos figuran las verbenas con Grupo Máster, La Misión, La Tremenda, Pentágono y La Bamba, además de varias discotecas móviles y sesiones vermú.

El programa también incluye las tradicionales misas y procesiones en honor a San Antonio, San Salvador, la Virgen del Carmen y la Virgen de Fátima, así como una comida popular y actuaciones musicales durante las jornadas festivas.

La nueva comisión organizadora que releva a los antiguos miembros que convirtieron las fiestas de Sofán en todo un referente, confía en repetir la gran afluencia de público registrada en ediciones anteriores y convertir las fiestas en uno de los grandes acontecimientos del verano en el municipio.

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