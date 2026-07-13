Un Paso Máis disfruta de una jornada inclusiva en la isla de Ons

Las familias de Un Paso Máis en la excusión del fin de semana Cedida

Más de medio centenar de familias de la asociación carballesa Un Paso Máis participaron el pasado fin de semana en una excursión inclusiva a la isla de Ons, una iniciativa organizada en colaboración con la Asociación Galega de Familias Numerosas (Agafan) con el objetivo de fomentar la convivencia y ofrecer una jornada de ocio adaptada a las necesidades de todas las familias.

La entidad puso a disposición de los participantes un servicio de autobús entre Carballo y el puerto de Bueu, desde donde el grupo embarcó rumbo a Ons en la ruta marítima que también realiza escala en Portonovo.

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La organización preparó la actividad prestando especial atención a la accesibilidad, incorporando los apoyos necesarios para que tanto adultos como niños pudieran disfrutar de la jornada en igualdad de condiciones y sin barreras.

Desde Un Paso Máis destacan que este tipo de iniciativas forman parte de su programa de respiro familiar, con el que buscan ofrecer espacios de encuentro y desconexión para las familias asociadas, además de fortalecer los vínculos entre sus integrantes.