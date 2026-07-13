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Carballo

Un Paso Máis disfruta de una jornada inclusiva en la isla de Ons

La asociación carballesa organizó la excursión en colaboración con Agafan

Redacción
13/07/2026 18:13
Las familias de Un Paso Máis en la excusión del fin de semana
Las familias de Un Paso Máis en la excusión del fin de semana
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Más de medio centenar de familias de la asociación carballesa Un Paso Máis participaron el pasado fin de semana en una excursión inclusiva a la isla de Ons, una iniciativa organizada en colaboración con la Asociación Galega de Familias Numerosas (Agafan) con el objetivo de fomentar la convivencia y ofrecer una jornada de ocio adaptada a las necesidades de todas las familias.

La entidad puso a disposición de los participantes un servicio de autobús entre Carballo y el puerto de Bueu, desde donde el grupo embarcó rumbo a Ons en la ruta marítima que también realiza escala en Portonovo.

Representantes de Un Paso Máis y de la USC durante la firma del acuerdo

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Más información

La organización preparó la actividad prestando especial atención a la accesibilidad, incorporando los apoyos necesarios para que tanto adultos como niños pudieran disfrutar de la jornada en igualdad de condiciones y sin barreras.

Desde Un Paso Máis destacan que este tipo de iniciativas forman parte de su programa de respiro familiar, con el que buscan ofrecer espacios de encuentro y desconexión para las familias asociadas, además de fortalecer los vínculos entre sus integrantes.

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