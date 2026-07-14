Acepta cuatro años de prisión por intentar matar a su exmarido en Carballo

El juicio continúa este miércoles en la Audiencia Provincial de A Coruña EC

Una mujer que, en octubre de 2022, intentó matar a su exmarido en Carballo (A Coruña) ha aceptado cuatro años de prisión así como el pago de multas por importe total de 2.226 euros.

"Reconozco los hechos", ha declarado la condenada en el juicio fijado para este martes en la sección segunda de la Audiencia Provincial coruñesa. Ha sido tras un acuerdo entre el Ministerio Público, acusaciones particulares y defensa en cuanto a la responsabilidad penal al reconocer lo sucedido la mujer y pactarse una rebaja de la pena.

La misma incluye la atenuante de alteración psíquica. "En el momento de los hechos, concurrían elementos patológicos que atentaban de forma significativa a sus capacidades psíquicas", ha concretado la representante de la Fiscalía en Sala.

De este modo, el Tribunal la ha considerado autora de un delito de homicidio en grado de tentativa, otro de daños continuados y un tercero leve de lesiones. De este modo, ha acordado cuatro años de prisión y el pago de multas por importe total de 2.226 euros.

Prohibido comunicarse con la víctima y sus dos hijas

Entre otras medidas, también ha impuesto órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación respecto del exmarido y de las dos hijas menores que tienen en común.

Para determinar la responsabilidad civil, esto es, la cuantía de las indemnizaciones por los daños causados, tanto personales como materiales, el juicio continuará este miércoles.

Inicialmente, el Ministerio Público solicita el pago a su exmarido de más de 183.800 euros por las lesiones y secuelas sufridas, además de las cantidades correspondientes por los daños materiales en los vehículos y el portal de la vivienda. Cuantía que la acusación particular eleva a 285.000 euros.

Los hechos sucedieron el 9 de octubre de 2022, cuando la procesada acudió en su vehículo al domicilio de su expareja, donde este se encontraba con las dos hijas menores que ambos tenían en común.

La mujer portaba un cuchillo y, tras ser atendida por el padre de su exmarido, manifestó que quería hablar con él y aseguró: "Quería matarlo, que ella de la cárcel iba a salir, pero que su hijo del cementerio, no".

La condenada puso en marcha su vehículo y golpeó el portal de la finca cuando una de sus hijas comunes lo estaba cerrando, desplazándolo hasta impactar contra la rodilla de la menor, que sufrió lesiones.

A continuación, cuando el hombre salió de la vivienda y se dirigió al portal, volvió a amenazarlo de muerte, situó el vehículo frente a la entrada y aceleró con la intención de acabar con su vida, embistiendo violentamente el portal, que cayó sobre la víctima mientras trataba de cerrarlo.

Como consecuencia del impacto, el varón sufrió múltiples fracturas y otras lesiones que precisaron varias intervenciones quirúrgicas. El proceso de curación se prolongó durante 680 días y le quedaron importantes secuelas neurológicas, visuales y estéticas, además de una incapacidad permanente total para su profesión habitual.