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Diario de Ferrol

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Carballo

Carballo celebrou a clausura dos cursos de acollemento lingüístico cunha festa intercultural

Vintecinco personas de lugares como a República Dominicana, Venezuela, Perú, Colombia, Uruguai ou Madrid recibiron os seus diplomas

Redacción
14/07/2026 18:21
Imaxe de familia dos participantes nos cursos
Imaxe de familia dos participantes nos cursos
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O galego volve demostrar o seu poder como ferramenta de acollida, integración e cohesión social. Un grupo de arredor de 25 persoas vén de completar con éxito os cursos de acollemento lingüístico organizados polo Servizo de Normalización Lingüística (SNL) de Carballo, unha iniciativa plenamente consolidada no municipio que facilita o achegamento á lingua e á cultura galegas a aquelas persoas que elixen Carballo para construír a súa nova vida.

Nesta edición, as aulas contaron cunha gran diversidade de perfís e procedencias, que reflicten a riqueza multicultural do concello. Entre o alumnado atopábanse veciños e veciñas chegados desde a República Dominicana, Venezuela, Perú, Colombia, Uruguai e tamén de comunidades como Madrid. 

Ao longo das sesións, impartidas polo docente Tono Formoso, os participantes non só adquiriron as nocións lingüísticas básicas para o seu día a día, senón que tamén crearon un espazo de intercambio e convivencia idóneo para fortalecer os lazos coa comunidade de acollida.

Diplomas e Festa do Trouxen

O acto de clausura estivo presidido pola concelleira de Bibliotecas, Arquivos e Normalización Lingüística, Ángeles Pacoret, que foi a encargada de entregar os diplomas acreditativos a un alumnado moi agradecido e satisfeito coa experiencia.

Tras o acto formal, a celebración continuou nas Escolas do Xardín Agra de Caldas coa tradicional Festa do Trouxen. Fiel ao espírito desta celebración, cada un dos participantes achegou algo de comer ou beber —moitas veces pratos típicos dos seus países de orixe mesturados coa gastronomía galega— para compartir nun gran xantar colectivo.

A xornada completouse con música, baile e moita diversión, como peche festivo dun ciclo formativo que vai moito máis alá da aprendizaxe dun idioma.

A celebración continuou nas Escolas Escolas do Xardín coa tradicional Festa do Trouxen
A celebración continuou nas Escolas Escolas do Xardín coa tradicional Festa do Trouxen
Cedida
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