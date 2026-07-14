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Carballo

Carballo refuerza la accesibilidad de su litoral con nuevas zonas de sombra adaptadas en Razo y Pedra do Sal

Están diseñadas para que personas con movilidad reducida o necesidades especiales puedan disfrutar de la playa y protegerse del sol

Redacción
14/07/2026 18:01
Zona de sombra adaptada instalada en la playa de Razo
Zona de sombra adaptada instalada en la playa de Razo
Cedida
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Los arenales carballeses de Razo y Pedra do Sal cuentan desde esta temporada con nuevas zonas de sombra accesibles,  diseñadas específicamente para que las personas con movilidad reducida o necesidades especiales puedan disfrutar de la playa con el máximo confort y protegidas del sol directo.

Se trata de estructuras modulares modernas que combinan funcionalidad con respecto por el paisaje protegido.

En ambos casos están conectadas directamente con las nuevas pasarelas de madera enrollables, facilitando que sillas de ruedas, carritos de bebé o personas con dificultades para caminar sobre la arena puedan acceder a ellas de forma autónoma desde los accesos principales.

Son además espacios de descanso adaptados, equipados con paneles laterales de celosía de madera que ayudan a filtrar la radiación solar sin frenar el paso de la brisa marina.

Las estructuras cuentan asimismo con el Simbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) en formato visible desde el exterior, facilitando su identificación y garantizando su uso prioritario.

Gozar de la costa en igualdad de condiciones

"A nosa prioridade é que as praias de Carballo, recoñecidas pola calidade das súas augas e a súa riqueza natural, sexan de verdade para todas e todos. Con estas novas zonas de sombra e o resto de melloras na accesibilidade, eliminamos barreiras físicas para asegurar que calquera persoa poida gozar da nosa costa en igualdade de condicións", declara el concejal de Playas, Miguel Vales.

Estas nuevas zonas de sombra no son una mejora aislada, sino que forman parte de un plan global de acondicionamiento que el gobierno local desarrolla cada verano. 

El objetivo es mantener los máximos estándares de calidad que otorgan a las playas carballesas la prestigiosa Bandera Azul y las dobles certificaciones ambientales ESO 14001 y EMAS.

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