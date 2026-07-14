Carballo urge una “solución definitiva” para el cierre constante de la laguna de Baldaio

Dos bañistas, este martes en la laguna de Baldaio Mar Casal

La preocupación por el deterioro de la laguna de Baldaio continúa creciendo. A la movilización vecinal convocada para este viernes para exigir la apertura del canal que comunica la ría con el mar se suma ahora el respaldo político del BNG, que ha reclamado a la Xunta una actuación urgente y una “solución definitiva” que evite que este problema vuelva a repetirse año tras año.

El diputado del BNG en el Parlamento gallego, Óscar Insua, y el concejal de Medio Ambiente de Carballo, Miguel Vales, mantuvieron este martes una reunión con el presidente de la Asociación de Mariscadores Fonte de Santa Helena, Alberto Sánchez, para analizar una situación que consideran cada vez más preocupante. Tras el encuentro, la formación nacionalista anunció la presentación de iniciativas parlamentarias para instar al Gobierno gallego a recuperar el flujo intermareal natural y garantizar la conservación de uno de los humedales más importantes de Galicia.

A Consellería ten que aclararse, non se pode abrir a canle hai 7 meses, e agora dicir que é contraproducente Óscar Insua

La desembocadura de la laguna permanece completamente cerrada por la acumulación de arena desde el pasado mes de mayo, lo que ha provocado el estancamiento del agua y una degradación visible del ecosistema. En las últimas semanas se han multiplicado las imágenes de peces muertos, la proliferación de algas y el cambio de color del agua, síntomas que, según los mariscadores y el propio Concello, evidencian un grave deterioro ambiental.

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El BNG recuerda que fue la propia Xunta la que en diciembre de 2025 abrió el canal para restablecer el intercambio de agua entre la laguna y el mar y preservar tanto la biodiversidad como la actividad marisquera. Por ello, Óscar Insua cuestionó el cambio de criterio de la Administración autonómica.

"A Consellería ten que aclararse, non se pode abrir a canle hai 7 meses, e agora dicir que é contraproducente. Teñen que tomar unha decisión xa, e nós esperamos que vaia na dirección que quere a asociación de mariscadores, que é que abran a canle e vaian traballando para dar unha solución definitiva a este problema recorrente”, señaló.

En la misma línea, Miguel Vales defendió que Baldaio constituye un espacio de enorme valor ambiental, social y económico para Carballo y consideró imprescindible recuperar cuanto antes el intercambio natural de aguas, además de planificar actuaciones estables que impidan que el cierre de la desembocadura vuelva a repetirse de forma periódica.

Baldaio es mi lugar preferido para ir a la playa con las niñas, pero ahora el agua está verde, hay peces muertos y hasta huele Belén, una vecina de Carballo asidua bañista de la ría

La creciente preocupación también se refleja en la respuesta ciudadana. Vecinos y mariscadores han convocado para este viernes, a las 20.30 horas, una concentración en el puente de acceso a la ría para reclamar la reapertura del canal. Durante el acto realizarán una cadena humana y un gesto simbólico consistente en retirar arena con palas de plástico de juguete para representar la necesidad de liberar la desembocadura.

El deterioro también empieza a afectar al uso recreativo de la laguna. Algunos usuarios habituales ya han dejado de acudir a la zona por el estado del agua. “Baldaio es mi lugar preferido para ir a la playa con las niñas, pero ahora el agua está verde, hay peces muertos y hasta huele”, lamenta Belén, una bañista habitual que asegura que no volverá a la ría hasta que la situación se normalice.

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Tanto los mariscadores como el Concello y ahora también el BNG coinciden en una misma reclamación: la apertura inmediata del canal puede aliviar la situación actual, pero insisten en que solo una actuación estructural permitirá evitar que Baldaio vuelva a enfrentarse, cada pocos meses, al mismo problema.