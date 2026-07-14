El laureado espectáculo de clown, acrobacias aéreas y humor de la compañía Sempre Arriba llega el viernes al Xardín de Carballo 

Al frente de la compañía la artista multidisciplinar gallega Marta Iglesias

El humor, el circo y el cine al aire libre vuelven a cobrar protagonismo en la programación cultural de esta semana en Carballo, de la mano del espectáculo 'Hoxe sí! de la compañía Sempre Arriba y de dos nuevas citas con Noites de Cine.

Del laureado espectáculo Hoxe sí! (Premio Manu Lago ao Mellor Espectáculo de Rúa 2025) se podrá disfrutar el viernes día 17 (20.30 horas) en el Xardín Municipal.

Se trata de una propuesta dirigida al público familiar que combina clown, acrobacia aérea y humor.

Ambientado en una fiesta llena de música e interacción, el espectáculo mezcla juegos, circo y participación en una experiencia pensada para compartir con los más pequeños, con un lenguaje fresco y desenfadado que anima a vivir el "hoy" sin dejarlo para mañana.

Al frente de la compañía está Marta Iglesias, artista multidisciplinar gallega especializada en clown y acrobacia aérea, que tras trabajar con compañías de teatro de calle y circo, inició en 2018 su proyecto en solitario.

El espectáculo cuenta con la colaboración de la Diputación de A Coruña.

La programación incluye también dos sesiones del ciclo Noites de Cine.

Este miércoles, día 15 de julio, a las 22.30 horas, la Plaza del Chorís acoge la proyección de película 'Campamento Garra de Oso', una divertida comedia de aventuras para todos los públicos.

Mañana jueves, también a las 22.30 horas, será el turno de 'Los Futbolísimos 2: El misterio del tesoro pirata', en Sofán-Plaza, actividad en la que colabora la Asociación de Mulleres Rurais San Salvador de Sofán.

Exposición

Desde el Concello carballés recuerdan también que hasta el 18 de agosto puede visitarse (de lunes a sábado, de 17.00 a 20.30 horas) en la primera planta del Pazo da Cultura la exposición colectiva 'O susurro dos Antergos'.

La muestra reúne obras de artistas de la comarca de Bergantiños y propone un viaje por la mitología gallega a través de la pintura, la escultura, las instalaciones, la performance y el teatro, creando un espacio en el que dialogan la tradición y la creación contemporánea.