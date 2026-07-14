El viernes se presentea en el Casino carballés el volumen 1 del Catálogo do cantar de cego galego, obra del músico Baldeiro Iglesias

Vista del edificio del Casino de Carballo EC

El salón del Casino 1889 acogerá el próximo viernes, día 17 de julio, una nueva presentación literaria.

Se trata del 'Voandeiras', el volumne 1 del Catálogo do cantar de cego galego.

El acto comenzará a las 20 horas en las instalaciones de la Sociedade Recreativa e Cultural Bergantiños y será presentado por el músico y galeno Xoán Carlos Díaz del Valle.

También se contará con la presencia del autor del catálogo, el músico Baldomero Iglesias, coloquialmente conocido como "Mero". Antes que él intervendrá el músico y cantante Xosé Quintas Canella, que se encargó de escribir el prólogo del primer volumen del Catálogo.

El broche final consistirá en una actuación musical a cargo del grupo Zanfoñas Quixote.