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Carballo

El viernes se presentea en el Casino carballés el volumen 1 del Catálogo do cantar de cego galego, obra del músico Baldeiro Iglesias

El acto culminará con una actuación del grupo Zanfoñas Quixote

Redacción
14/07/2026 18:36
Vista del edificio del Casino de Carballo
Vista del edificio del Casino de Carballo
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El salón del Casino 1889 acogerá el próximo viernes, día 17 de julio, una nueva presentación literaria.

Se trata del 'Voandeiras', el volumne 1 del Catálogo do cantar de cego galego. 

El acto comenzará a las 20 horas en las instalaciones de la Sociedade Recreativa e Cultural Bergantiños y será presentado por el músico y galeno Xoán Carlos Díaz del Valle.

También se contará con la presencia del autor del catálogo, el músico Baldomero Iglesias, coloquialmente conocido como "Mero". Antes que él intervendrá el músico y cantante Xosé Quintas Canella, que se encargó de escribir el prólogo del primer volumen del Catálogo.

El broche final consistirá en una actuación musical a cargo del grupo Zanfoñas Quixote.

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