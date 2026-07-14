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Carballo

La redacción de la mejora energética de la Casa do Concello de Carballo ya tiene adjudicatario

La empresa Giga S.L. elaborará el documento técnico por 45.500 euros, 

A. Pérez Cavolo
14/07/2026 21:49
La Casa do Concello de Carballo
La Casa do Concello de Carballo
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El Concello de Carballo continúa avanzando en la tramitación de los proyectos vinculados a los fondos europeos. La redacción del proyecto para la rehabilitación energética integral de la Casa do Concello ya tiene adjudicatario. Será la empresa Giga S.L., que se encargará de elaborar toda la documentación técnica por un importe de 45.500 euros.

La adjudicación, que aún debe formalizarse, supone un nuevo paso administrativo antes de poder licitar unas obras que transformarán  la Casa do Concello. El contrato establece un plazo de ejecución de cinco meses para definir una actuación que no se limitará a una simple renovación del inmueble, sino que buscará convertir la Casa Consistorial en un edificio mucho más eficiente desde el punto de vista energético y ambiental.

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La intervención permitirá reducir un 49,82% el consumo de energía primaria no renovable, pasando de 136,29 a 68,39 kilovatios por metro cuadrado al año, además de elevar la calificación energética del edificio hasta la letra A. El inmueble, construido en 1973, presenta carencias tanto en su envolvente como en sus instalaciones, ya detectadas en la auditoría energética realizada en 2017.

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La futura rehabilitación incluirá la mejora integral de las fachadas mediante una fachada transventilada, la sustitución de todas las carpinterías exteriores para mejorar el aislamiento térmico y acústico y la ejecución de una cubierta ecológica con paneles fotovoltaicos y un sistema de recogida y reutilización de aguas pluviales. También se renovará toda la iluminación con tecnología LED y se incorporarán medidas para eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad del edificio. Entre las actuaciones previstas figura además la retirada del amianto existente en la cubierta.

La empresa adjudicataria deberá redactar el anteproyecto, el proyecto básico y el de ejecución, además de toda la documentación necesaria para que el Concello pueda sacar posteriormente las obras a licitación. 

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