María del Carmen Calvo es la primera ganadora de la campaña 'O Prezo Xusto' del CCA Carballo

La ganadora del premio, Mª del Carmen Calvo Feal, es copropietaria de la cafetería O Mercado Cedida

El Centro Comercial Aberto de Carballo (CCA) acaba de hacer entrega del premio de 50 euros de su campaña 'O Prezo Xusto', una iniciativa que se desarrolla a lo largo de todo el mes de julio con el doble objetivo de dinamizar las compras en el comercio local y fidelizar la comunidad de seguidores del CCA en las redes sociales, especialmente Instagram.

La primera ganadora de la campaña fue María del Carmen Calvo Feal, co-propietaria de la cafetería O Mercado, cuya estimación fue la que más se aproximó al valor real del escaparate.

Su propuesta fue de 635 euros, frente a los 641,45 euros que sumaban los productos expuestos, convirtiéndose así en la participante que más se acercó al precio justo sin pasarse.

Nuevo escaparate

La campaña proseguirá durante todo el mes de julio, con un nuevo escaparate y un nuevo cheque regalo de 50 euros semanal, hasta completar un total de 200 euros en premios.

Para participar es necesario seguir la cuenta de Instagram del CCA, darle "Me gusta" a la publicación semanal, etiquetar a otra persona y escribir en los comentarios lo que se cree cuesta el escaparate.

El plazo para participar finaliza cada viernes a las 20.00 horas, y una hora después se da a conocer el precio real.

El premio será para la primera persona que acierte el precio exacto o, si nadie lo consigue, para quien más se acerque sin superarlo.

Adjuntar dos tickets de compra

Además, para poder hacer efectivo el cheque regalo será preciso presentar dos tickets de compra realizados en establecimientos asociados al CCA Carballo durante esa misma semana, una condición que busca incentivar el consumo en el comercio de proximidad.

Desde la asociación de comerciantes agradecen la excelente respuesta que está teniendo esta propuesta y animan a la vecindad a seguir participando en las próximas semanas.

Además de optar a uno de los cheques regalo, la campaña pretende convertir las redes sociales del CCA en un punto de encuentro para dar mayor visibilidad a los comercios asociados y mantener una comunicación más directa con su clientela.