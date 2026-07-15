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Carballo

Carballo preparará a los vecinos para el eclipse solar con un ciclo de divulgación científica

El programa 'Sol x Ciencia' tendrá dos sesiones los días 20 y 29 de julio en Baldaio y Razo

A. Pérez Cavolo
15/07/2026 16:17
21 marzo 2015 página 9Fisterra.- El eclipse solar, visto ayer desde Fisterra
El eclipse solar, visto ayer desde Fisterra
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El Concello de Carballo reforzará este verano su apuesta por la divulgación científica con el lanzamiento de ‘Sol x Ciencia’ un nuevo programa que reunirá a investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y el Centro Astronómico Trevinca para acercar a los vecinos los detalles sobre el eclipse solar del próximo 12 de agosto.

La iniciativa nace con el objetivo de ofrecer información rigurosa y herramientas para comprender y observar con seguridad este fenómeno excepcional, fomentando al mismo tiempo el pensamiento crítico y el acceso de la población a la ciencia.

En conselleiro en la exposición de los trabajos

El instituto de Ponteceso, uno de los premiados en los proyectos científicos sobre el eclipse

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El ciclo toma como referencia el modelo de divulgación del festival Pint of Science, trasladando el conocimiento científico fuera de los laboratorios y acercándolo a espacios cotidianos. De hecho, las actividades se desarrollarán en dos establecimientos de la costa carballesa: el Camping Baldaio, el próximo lunes 20, y el Terra Bar de Razo, el miércoles 29, ambas sesiones a partir de las 20.30 horas.

Cada jornada incluirá dos charlas divulgativas de carácter ameno, juegos y sorteos, en un ambiente distendido que busca facilitar el contacto directo entre investigadores y público. La primera cita, en Baldaio, contará con la participación de Isabel Lema Gesto, profesora titular de Oftalmología de la USC e investigadora en neurociencias clínicas, que explicará cómo observar un eclipse sin poner en riesgo la visión. Su conferencia ofrecerá recomendaciones científicas sobre la protección de la retina y los efectos de la radiación solar en el sistema visual.

Dumbría inició la cuenta atrás para el eclipse total del 12 de agosto

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La segunda intervención correrá a cargo de César González García, doctor en Astrofísica e investigador del CSIC, especialista en arqueoastronomía, que analizará el papel que los eclipses han desempeñado a lo largo de la historia y cómo diferentes civilizaciones interpretaron estos fenómenos celestes desde la Prehistoria hasta nuestros días.

La programación continuará en Razo con Begoña Nicolás Ávila, profesora de Astronomía y Astrofísica de la USC, que abordará la compleja mecánica celeste que hace posible un eclipse, explicando de forma accesible los cálculos y alineamientos necesarios para que la luna oculte el sol.

La jornada concluirá con la intervención de Óscar Blanco Varela, director del Centro Astronómico Trevinca y uno de los principales divulgadores astronómicos de Galicia, quien ofrecerá consejos para observar y fotografiar correctamente un acontecimiento que define como “el eclipse de nuestras vidas”.

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