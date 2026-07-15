Carballo preparará a los vecinos para el eclipse solar con un ciclo de divulgación científica

El eclipse solar, visto ayer desde Fisterra EC

El Concello de Carballo reforzará este verano su apuesta por la divulgación científica con el lanzamiento de ‘Sol x Ciencia’ un nuevo programa que reunirá a investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y el Centro Astronómico Trevinca para acercar a los vecinos los detalles sobre el eclipse solar del próximo 12 de agosto.

La iniciativa nace con el objetivo de ofrecer información rigurosa y herramientas para comprender y observar con seguridad este fenómeno excepcional, fomentando al mismo tiempo el pensamiento crítico y el acceso de la población a la ciencia.

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El ciclo toma como referencia el modelo de divulgación del festival Pint of Science, trasladando el conocimiento científico fuera de los laboratorios y acercándolo a espacios cotidianos. De hecho, las actividades se desarrollarán en dos establecimientos de la costa carballesa: el Camping Baldaio, el próximo lunes 20, y el Terra Bar de Razo, el miércoles 29, ambas sesiones a partir de las 20.30 horas.

Cada jornada incluirá dos charlas divulgativas de carácter ameno, juegos y sorteos, en un ambiente distendido que busca facilitar el contacto directo entre investigadores y público. La primera cita, en Baldaio, contará con la participación de Isabel Lema Gesto, profesora titular de Oftalmología de la USC e investigadora en neurociencias clínicas, que explicará cómo observar un eclipse sin poner en riesgo la visión. Su conferencia ofrecerá recomendaciones científicas sobre la protección de la retina y los efectos de la radiación solar en el sistema visual.

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La segunda intervención correrá a cargo de César González García, doctor en Astrofísica e investigador del CSIC, especialista en arqueoastronomía, que analizará el papel que los eclipses han desempeñado a lo largo de la historia y cómo diferentes civilizaciones interpretaron estos fenómenos celestes desde la Prehistoria hasta nuestros días.

La programación continuará en Razo con Begoña Nicolás Ávila, profesora de Astronomía y Astrofísica de la USC, que abordará la compleja mecánica celeste que hace posible un eclipse, explicando de forma accesible los cálculos y alineamientos necesarios para que la luna oculte el sol.

La jornada concluirá con la intervención de Óscar Blanco Varela, director del Centro Astronómico Trevinca y uno de los principales divulgadores astronómicos de Galicia, quien ofrecerá consejos para observar y fotografiar correctamente un acontecimiento que define como “el eclipse de nuestras vidas”.