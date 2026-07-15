El mercado de Carballo estrena su campaña de prevención del cáncer de piel que incluye el reparto de miles de premios directos

Maaría Suárez, Ramón Varela, Ángeles Bello y Daniel Pérez durante el acto de presentación de la campaña Cedida

El Concello de Carballo acaba de poner en marcha su nueva campaña de dinamización del mercado municipal de cara a la temporada estival. La iniciativa, además de premiar la fidelidad de la clienteal, tiene como gran objetivo promover hábitos de protección solar y prevenir el cáncer de piel.

Coincidiendo con el inicio de esta acción, las instalaciones municipales acogieron este miércoles una presentación pública en la que se mostraron algunos de los regalos que se van a repartir.

Todas las personas que realicen compras superiores a15 euros en cualquier de los puestos del mercado municipal recibirán un boleto tipo "rasca" hasta fin de existencias.

La campaña distribuirá miles de premios directos ideados para disfrutar del verano al aire libre de manera segura: gorras, juegos para la playa (cometas, frisbis y balones hinchables), bolsas y regalos sorpresa.

Los boletos afortunados podrán canjearse directamente en la conserjería del propio mercado (teléfono de contacto 663 140 455).

Presentación

El acto de presentación de la iniciativa contó con la presencia del alcalde de Carballo, Daniel Pérez; el concejal de Feiras e Mercados, Ramón Varela; la presidenta de la asociación de placeros La Praza, Ángeles Bello; y, en representación de la Asociación contra el Cáncer de Carballo, María Suárez.

"Con esta campaña demostramos que o noso mercado non só dinamiza a economía local, senón que é un axente activo que se implica de cheo no benestar e na saúde de todos os carballeses e carballesas”, declaró el alcalde.

María Suárez, por su parte, destacó que "a prevención e a protección solar son as nosas mellores ferramentas contra o cancro de pel, e non hai mellor canle para difundir esta mensaxe que o corazón comercial e o día a día do noso mercado".

El concejal de Feiras e Mercados reiteró que desde su área se pretende convertir el mercado “nun punto de encontro vivo onde, ademais de facer a compra do día con produtos de máxima calidade, a veciñanza atope iniciativas que sumen prevención e pedagoxía social”.

La representante de los placeros, Ángeles Bello, se centró e destacar que la campaña “é a nosa forma de agradecer a fidelidade da clientela de sempre mentres coidamos, entre todos, da saúde da nosa comunidade."

Desde el Concello y las asociaciones implicadas animan a toda la ciudadanía a acercarse a sus puestos habituales del mercado, hacer la compra del día y probar suerte con los rascas preventivos.