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Carballo

En localidades como Carballo, A Laracha, Cee o Laxe la final del Mundial de fútbol se podrá seguir en pantallas gigantes

En los dos núcleos marineros la experiencia ya se puso en marcha durante la semifinal que jugó España el martes y fue un éxito rotundo

Redacción
15/07/2026 19:46
En Laxe los aficionados abarrotaron el martes la Praza Ramón Juega para seguir el España-Francia
En Laxe los aficionados abarrotaron el martes la Praza Ramón Juega para seguir el España-Francia
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Después del éxito que supuso la experiencia de seguir por pantalla gigante la semifinal del Mundial de fútbol que el pasado martes protagonizaron las selecciones de España y Francia, concellos como Cee y Laxe ya han confirmado que van a repetir en la gran final de este domingo.

En la localidad ceense se volverá a instalar en la Praza 8 de Marzo una gran pantalla de 5 por 2 metros para que familias enteras y grupos de amigos acudan a disfrutar juntos de la esperada cita futbolística en la que el combinado español puede conseguir su segunda estrella.

También Laxe repetirá escenario, una Praza de Ramón Juega que el martes se quedó pequeña y en la que se vivió una auténtica demostración de disfrute colectivo tras la gran exhibición protagonizada por "la Roja".

De cara a la final del domingo en Nueva York otros concellos como Carballo y A Laracha han decidido sumarse también a la iniciativa. 

En la urbe carballesa la pantalla gigante se instalará en la zona de Rego da Balsa, concretamente en el espacio que ocupó la Cachela grande durante las recientes fiestas patronales de San Xoán.

En la capital larachesa la cita va a ser en la Praza Les Sables D'Olonne desde antes de las 21 horas. 

El hecho de que España haya llegado a la final y el altísimo nivel futbolístico exhibido ante el combinado galo, ha disparado la ilusión entre los aficionados por lo que la expectación será máxima en todas esas localidades que han apostado por convertir la cita del domingo en una gran fiesta de convivencia y disfrute colectivo.

En Carballo, el propio grupo municipal del PP registró un escrito en el Concello pidiendo que se instalase una pantalla gigante en un espacio público céntrico para facilitar el seguimiento de la final de manera colectiva y favorecer la convivencia.

Ahora solo falta que los jugadores de Luis De la Fuente vuelven a hacer el domingo una nueva demostración del gran talento que atesoran para darle a España se segundo Mundial, por más que luego muchos aficionados tengan que ir el lunes a trabajar sin haberse acostado.  

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