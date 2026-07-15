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Carballo

El próximo jueves comienzan los conciertos de 'Ondas Culturais' en el mirador de Santa Irene

El ciclo llevará cuatro actuaciones musicales a algunos de los enclaves más representativos del municipio

Redacción
15/07/2026 21:16
Mirador de Santa Irene de Carballo
Mirador de Santa Irene de Carballo
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El Concello de Carballo volverá a apostar este verano por la combinación de cultura, patrimonio y música con una nueva edición del programa 'Ondas Culturais. Son de Aquí', una propuesta que llevará cuatro actuaciones musicales a algunos de los enclaves más representativos del municipio.

El ciclo arrancará el 23 de julio en el mirador de Santa Irene con la actuación de Unto Vello. Continuará el 6 de agosto en la iglesia de Sísamo con Sofía Espiñeira, seguirá el 20 de agosto en la iglesia de Sofán con Manu Sija y concluirá el 21 de agosto en el barrio do Chorís con el concierto de Do Rivés.

Todos los conciertos comenzarán a las 20.30 horas, serán gratuitos y de acceso libre.

Como principal novedad, media hora antes de cada actuación se ofrecerá una visita guiada para descubrir la historia, el patrimonio y las tradiciones del lugar donde se celebra el concierto. Estas visitas comenzarán a las 20.00 horas, también serán gratuitas, aunque requerirán inscripción previa debido al límite de 25 plazas por sesión.

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