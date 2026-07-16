Adega limpiará Razo y Baldaio de residuos marinos este sábado

Jornada de limpieza de Afundación en la playas de Razo y Baldaio Raúl López Molina

Las playas de Razo y Baldaio, en Carballo serán escenario este sábado de una recogida de residuos marinos, incluida en el programa municipal Eu quero Razo-Baldaio, que cuenta con la colaboración de Adega.

El punto de encuentro será el aparcamiento de Razo a las 10.30 horas.

La jornada forma parte de un calendario de actividades gratuitas que se desarrollará durante el verano. Tras esta cita, el programa continuará el 1 de agosto con una ruta para explorar las pozas intermareales de Razo y el 5 de agosto con un recorrido interpretativo por la marisma de Baldaio.