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Carballo

Adega limpiará Razo y Baldaio de residuos marinos este sábado

La actividad forma parte del programa municipal Eu Quero Razo-Baldaio

Redacción
16/07/2026 20:46
Jornada de limpieza de Afundación en la playas de Razo y Baldaio
Jornada de limpieza de Afundación en la playas de Razo y Baldaio
Raúl López Molina
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Las playas de Razo y Baldaio, en Carballo serán escenario este sábado de una recogida de residuos marinos, incluida en el programa municipal Eu quero Razo-Baldaio, que cuenta con la colaboración de Adega.

El punto de encuentro será el aparcamiento de Razo a las 10.30 horas.

La jornada forma parte de un calendario de actividades gratuitas que se desarrollará durante el verano. Tras esta cita, el programa continuará el 1 de agosto con una ruta para explorar las pozas intermareales de Razo y el 5 de agosto con un recorrido interpretativo por la marisma de Baldaio.

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