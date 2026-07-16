Carballo busca convertir su histórica feria en una gran marca comercial

La feria de Carballo celebrada este jueves en la Praza do Concello Mar Casal

Pocas localidades pueden presumir de una feria con el arraigo, la capacidad de convocatoria y el peso económico que conserva Carballo. Cada jueves, cientos de personas llenan el centro para comprar productos de proximidad directamente a agricultores y pequeños productores, una imagen que forma parte de la identidad del municipio y que el Concello quiere convertir en uno de sus grandes valores diferenciales. Con ese objetivo acaba de sacar a licitación un contrato de 30.000 euros para crear una nueva marca para la feria y el mercado municipal y desarrollar un catálogo digital que permita promocionar su oferta durante todo el año.

La iniciativa forma parte de la estrategia municipal para revitalizar el corazón comercial del municipio, en la que también se enmarcan la futura remodelación de la Praza do Concello, la reforma de la planta superior del mercado municipal y la humanización de las calles Túnel y Cesteiros.

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El propio alcalde, Daniel Pérez, ha insistido en que la feria constituye un elemento singular que diferencia al municipio del resto de Galicia. En la misma línea, el concejal de Feiras e Mercados, Ramón Varela, destaca que el auténtico valor de la feria reside en la venta directa, el producto de cercanía y en esas pequeñas productoras y vendedores tradicionales que siguen manteniendo viva una forma de comercio que apenas se conserva en otros lugares.

Esa filosofía es la que ahora quiere trasladarse a una identidad visual propia. El contrato busca construir una imagen reconocible para todo el sistema formado por la feria y el mercado. La empresa adjudicataria deberá analizar primero la situación actual y definir una estrategia que permita proyectar una imagen coherente basada en conceptos como la tradición, la calidad, la proximidad y la autenticidad.

El resultado será una nueva marca que se aplicará a la señalización, la cartelería, los soportes promocionales, las redes sociales y cualquier acción de comunicación relacionada con la feria y el mercado.

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También se desarrollará un sistema gráfico para identificar a los distintos puestos, de manera que cada vendedor conserve su personalidad, pero todos formen parte de una imagen común fácilmente reconocible.

Catálogo digital de feriantes

La otra gran novedad será la creación de un catálogo digital de feriantes, concebido como un escaparate permanente de la actividad comercial que cada semana reúne a decenas de vendedores en Carballo.

La plataforma permitirá consultar desde cualquier dispositivo móvil u ordenador qué puestos participan, qué productos comercializa cada uno, su temporalidad, datos de contacto y, cuando exista, servicios como encargos o entregas. El directorio incorporará además un buscador y diferentes categorías para facilitar la localización de la oferta.

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El Concello considera que esta herramienta permitirá mantener visible la actividad de la feria más allá del jueves y acercarla a un consumidor que cada vez utiliza más Internet para planificar sus compras. El objetivo no es sustituir la experiencia de recorrer los puestos, sino facilitar que nuevos clientes descubran la oferta existente y reforzar la promoción del comercio de proximidad.

El contrato tendrá un plazo de ejecución de siete meses y supondrá un nuevo paso dentro de la transformación que el gobierno local quiere impulsar en el entorno de la Praza do Concello.

La intención es que, junto a las futuras obras urbanísticas y la modernización del mercado municipal, la feria siga siendo uno de los grandes símbolos de Carballo, pero con herramientas adaptadas a una nueva forma de comunicar y de consumir, sin perder la esencia que la ha convertido durante décadas en una referencia comercial para toda la comarca