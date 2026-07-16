Carballo extenderá la red de abastecimiento de agua potable en la parroquia de Artes 

Obras de abastecimiento en las parroquias de Carballo IG

El Concello de Carballo continúa avanzando en su compromiso de dotar de servicios básicos a todo el territorio municipal y mejorar la calidad de vida de los vecinos. El Gobierno local impulsa el proyecto para completar la red de saneamiento en la parroquia de Artes, con una nueva red desde el lugar de Almacén hasta Vilar de Francos y otros núcleos próximos.

Esta actuación supondrá una inversión de 299.587,46 euros. El proyecto fue redactado por la oficina técnica, y se encuentra en estos momentos en fase de licitación pública. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 29 de este mes de julio para presentar sus ofertas.

El proyecto prevé la instalación de 4.525 metros de tubos de polietileno de alta densidad. En el núcleo de Xamozo se aprovechará la ejecución de las obras para instalar también un tramo de aproximadamente 250 metros de red de saneamiento. El plazo de ejecución será de nueve meses.

La intervención se enmarca en la planificación municipal en materia de abastecimiento, iniciada con el estudio director elaborado en 2009 y actualizado en 2014. Entre sus objetivos figuran garantizar las necesidades actuales y futuras de agua potable, corregir posibles situaciones de insuficiencia de caudal o deficiencias de calidad, interconectar los diferentes sistemas municipales y renovar progresivamente las antiguas redes de fibrocemento.