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Carballo

El PP de Carballo denuncia el abandono de un solar privado cedido al Concello para aparcamiento público 

Consideran que corresponde al Concello mantenerlo en condiciones adecuadas de seguridad y limpieza.

Redacción
16/07/2026 21:15
Rubén Lorenzo, en el solar cedido al Concello para destinarlo a aparcamiento público
Rubén Lorenzo, en el solar cedido al Concello para destinarlo a aparcamiento público
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El Partido Popular de Carballo criticó a través de sus redes sociales el estado de un solar privado cedido como aparcamiento público junto al centro de salud y acusó al gobierno municipal de descuidar su mantenimiento.

El portavoz popular, Rubén Lorenzo, asegura que el terreno presenta maleza, falta de iluminación y una imagen de abandono que, a su juicio, provoca que muchos vecinos opten por no utilizar este espacio.

Los populares recuerdan que el solar no paga el IBI al estar cedido para uso público y consideran que corresponde al Concello mantenerlo en condiciones adecuadas de seguridad y limpieza.

En este sentido, reprochan al ejecutivo local que anuncie la creación de nuevas plazas de aparcamiento mientras, afirman, no conserva correctamente algunas de las ya existentes.

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