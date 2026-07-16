El PP de Carballo denuncia el abandono de un solar privado cedido al Concello para aparcamiento público 

Rubén Lorenzo, en el solar cedido al Concello para destinarlo a aparcamiento público Cedida

El Partido Popular de Carballo criticó a través de sus redes sociales el estado de un solar privado cedido como aparcamiento público junto al centro de salud y acusó al gobierno municipal de descuidar su mantenimiento.

El portavoz popular, Rubén Lorenzo, asegura que el terreno presenta maleza, falta de iluminación y una imagen de abandono que, a su juicio, provoca que muchos vecinos opten por no utilizar este espacio.

Los populares recuerdan que el solar no paga el IBI al estar cedido para uso público y consideran que corresponde al Concello mantenerlo en condiciones adecuadas de seguridad y limpieza.

En este sentido, reprochan al ejecutivo local que anuncie la creación de nuevas plazas de aparcamiento mientras, afirman, no conserva correctamente algunas de las ya existentes.