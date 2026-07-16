El PSOE de Carballo critica al BNG por no nombrar a España en el anuncio de la pantalla para la final del Mundial

pleno carballo (2) Mar Casal

El PSOE de Carballo criticó este jueves al gobierno municipal del BNG por el cartel difundido para anunciar la instalación de una pantalla gigante en el aparcamiento del Rego da Balsa con motivo de la final del Mundial, al considerar que evita cualquier referencia expresa a la selección española.

Los socialistas valoran positivamente que finalmente el Concello haya decidido instalar la pantalla para seguir el encuentro tras las numerosas peticiones vecinales registradas en los últimos días. No obstante, sostienen que la decisión se adoptó “a regañadentes” y cuando ya resultaba imposible ignorar una demanda ampliamente respaldada por la ciudadanía.

En localidades como Carballo, A Laracha, Cee o Laxe la final del Mundial de fútbol se podrá seguir en pantallas gigantes Más información

La agrupación considera especialmente llamativo que el cartel oficial únicamente muestre la imagen de un balón y no incluya referencias a España, a la selección nacional, a sus jugadores, a la camiseta o a la bandera, ni tampoco un mensaje de apoyo al equipo.

“É sorprendente que o Concello de Carballo anuncie a retransmisión dunha final da Copa do Mundo que disputa a selección española sen mencionar a España, sen empregar ningún dos seus símbolos e sen incluír unha soa mensaxe de ánimo”, señalan desde el grupo municipal.

Los socialistas entienden que el gobierno local actúa con “prexuízos ideolóxicos” y le instan a representar a toda la ciudadanía en acontecimientos deportivos de esta relevancia. “Instalan a pantalla porque a veciñanza o pediu de forma masiva, pero presentan o acto como se fose unha retransmisión deportiva calquera, evitando identificar e apoiar o equipo que disputa a final, que é o noso equipo”, concluyen.