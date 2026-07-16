Un Paso Máis promueve los hábitos saludables con un taller de protectores solares

El taller de elaboración de protectores solares de Un Paso Máis celebrado en Carballo Cedida

La Agrupación Deportiva Un Paso Máis organizó este jueves en Carballo un taller práctico de elaboración de protectores solares naturales con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables y respetuosos con el medio ambiente. La actividad, titulada “Eco Sun Cream”, reunió a personas interesadas en aprender alternativas sostenibles para el cuidado de la piel durante los meses de verano.

El obradoiro se desarrolló en el local cedido por la parroquia de Carballo, situado detrás de la iglesia, donde los participantes conocieron paso a paso el proceso de fabricación de una crema solar elaborada con ingredientes naturales y libre de componentes químicos agresivos.

Además de recibir formación teórica sobre las propiedades de los distintos ingredientes y su utilidad para proteger la piel frente a la exposición solar, los asistentes pudieron elaborar su propia crema y llevársela a casa al finalizar la sesión.