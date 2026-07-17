Alumnos del Colegio Bilingüe Andel comparten una jornada de inclusión en el Espazo de Deporte de Un Paso Máis

Un momento de la jornada de convivencia Cedida

El Espacio de Verano "Maís qué Deporte" de Un Paso Más vivió este vierne una jornada muy especial gracias a la visita del alumnado del Colegio Bilingüe Andel, de Alcorcón (Madrid), que participó en una actividad de convivencia con los niños y niñas que forman parte de este programa estival.

La iniciativa fue posible gracias a la colaboración de la Asociación Juvenil Cyara, una entidad sin ánimo de lucro con más de cuarenta años de trayectoria, reconocida por su compromiso con la educación en valores y el voluntariado.

La actividad estuvo organizada por Jesús Porres Benavides y contó también con la coordinación de la ONG Cooperación Internacional, a través de su técnico de proyectos para Galicia, David Ruiz.

Jornada inclusiva y adaptada

Como resultado de este trabajo conjunto, se desarrolló una divertida y dinámica jornada inclusiva, diseñada y adaptada a las características y necesidades individuales de cada participante.

Durante toda a mañana, chicos y chicas disfrutaron de diferentes pruebas, juegos cooperativos y retos en los que la participación, el respeto y el trabajo en equipo fueron los verdaderos protagonistas.

Cada actividad fue adaptada para garantizar que todos y todas pudieran participar en igualdad de condiciones, favoreciendo una experiencia enriquecedora tanto para los visitantes como para los usuarios y usuarias del Espazo de Verán.

Toda la jornada se desarrolló bajo la supervisión y el acompañamiento de las terapeutas del Centro de Especialidades Isabel García, profesionales responsables de la dirección y ejecución de este programa estival, convertido ya en un recurso esencial para numerosas familias de Carballo y de la comarca con hijos e hijas con necesidades específicas de apoyo educativo.

Agradecimiento e inclusión real

Desde Un Paso Más quisieron expresar su agradecimiento al alumnado del Colegio Bilingüe Andel, a la Asociación Juvenil Cyara, a la ONG Cooperación Internacional, a David Ruiz, aJesús Porres Benavides y a todas las personas implicadas por hacer posible una experiencia tan enriquecedora.

La entidad destacó especialmente el entusiasmo, la implicación y la sensibilidad demostradas por los escolares, subrayando que iniciativas como esta constituyen un ejemplo del camino que la sociedad está recorriendo hacia una inclusión real.

"Máis alá da propia actividade, tamén queda é a esperanza e a ilusión de comprobar que as novas xeracións chegan cunha mirada máis aberta, máis respectuosa e máis comprometida coa diversidade. Son elas as que nos fan confiar en que unha sociedade verdadeiramente inclusiva é posible",destacan desde la asociación.

Un Paso Más reafirma así su compromiso por seguir creando espacios de encuentro donde la diversidad sea entendida como un valor y donde la convivencia, el respeto y la igualdad de oportunidades dejen de ser un objetivo para convertirse en una realidad.