Baldaio clama por la apertura del canal de la ría: "Isto xa cheira!"

Decenas de personas se concentran esta tarde en el puente de acceso a la ría de Baldaio, en Carballo, para exigir a la Consellería de Medio Ambiente la apertura del canal que desde el mes de mayo está taponado por la arena.

"Isto xa cheira", rezaba la pancarta que desplegaron los afectados que, palas de juguete en mano, clamaron a una sola voz "Baldaio vivo!" para urgir por una actuación en la zona que devuelva el flujo intermareal a la laguna y restaure las condiciones medioambientales y de baño.

Entre los asistentes estaba el presidente de la Asociación de Mariscadores Fonte de Santa Helena de Baldaio, Alberto Sánchez, que es uno de los colectivos más afectados por la situación. Según confirmó, "o 70% do marisco da ría xa está morto", lo que supone una nueva campaña perdida para los mariscadores de la laguna carballesa. "O ano que ven imos estar parados de novo", se lamentó, recordando que el cierre que hace un año sufrió el canal también echó por tierra la campaña y, con ella, el sustento de los miembros de la agrupación.

O 70% do marisco da ría xa está morto Alberto Sánchez, presidente de la asociación de mariscadores de Baldaio

Sánchez lleva dos meses presentando reclamaciones a la Xunta por el estado de la ría, tanto en la Consellería do Mar como a la de Medio Ambiente. En la primera le indican que no es competencia del departamento y, en la segunda, echan mano de un informe en el que se recomienda no abrir el canal por medios mecánico, sino esperar a que se restablezca el flujo de forma natural. Algo que no va a pasar.

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"Eles din que non van vir a abrir", se lamenta, recordando que el cierre del canal no afecta solo a la agrupación de mariscadores, sino también a todos los vecinos de Baldaio. La invasión de mosquitos es muy notable, al igual que el mal olor que desprende la ría y que llega a las viviendas y a los establecimientos hosteleros en plena temporada alta. La afectación del cierre incluye también a los servicios básicos, como la depuradora de Rebordelos.

Lo curioso es que esta negativa a abrir el canal llega, precisamente, cuando la Xunta tiene en marcha la campaña de control contra el mosquito tigre - a la que Carballo se unió la semana pasada-, una especie que se crece y se desarrolla, precisamente, en el agua estancada.

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"Reanimación cardiopulmonar"

En la protesta también participó el alcalde de Carballo, Daniel Pérez. Desde el Concello se han realizado varias solicitudes a la Xunta para que se ejecuten acciones inmediatas y que, además, se estudien soluciones estables que impidan que el canal se cierre todos los años.

Al respecto, el concejal de Turismo y vicepresidente de la Diputación, Xosé Reguera, aseguraba que escudarse en el argumento de dejar trabajar a la naturaleza "supón ignorar que a nosa costa fai xa moito tempo que deixo de ser estritamente salvaxe". Recuerda Regueira que el canal es "o pulmón de todo o complexo intermareal. Cando a canle se pecha e a burocracia alóngase, o que se protexe non é a biodiversidade, senón o inmobilismo".

Non intervir por medo a mover un metro cúbico de area mentres o ecosistema morre é a maior das incoherencias ambientais Xosé Regueira, concejal de Turismo de Carballo

En este sentido, el concejal defiende que la apertura mecánica del canal, lejos de ser un "capricho", es en realidad "unha manobra de reanimación cardiopulmonar para un espazo natural tan importante como delicado en estado crítico". "Non intervir por medo a mover un metro cúbico de area mentres o ecosistema morre é a maior das incoherencias ambientais", zanja.