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Carballo

Carballo alecciona el talento del futuro ofertando campamentos infantiles sobre robótica, inteligencia artificial y ciberseguridad

Medio centenar de niños y niñas participan en las actividades que se desarrollarán hasta el 28 de agosto

Redacción
17/07/2026 18:15
Niños y niñas participantes posando con los representantes municipales tras recibir sus diplomas
Niños y niñas participantes posando con los representantes municipales tras recibir sus diplomas
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El aula CeMIT de Carballo acogió este viernes la clausura y entrega de diplomas del primero de los cuatro campamentos tecnológicos de verano organizados por la Concejalía de Innovación. 

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez; el concejal de Innovación, Iván Andrade, y la concejala de Educación, Mar Eirís, fueron los encargados de acompañar a los pequeños en esta jornada de cierre y de hacerles entrega de los diplomas que acreditan su participación. 

Este primer grupo, denominado "Pequeños exploradores" y dirigido a niños y niñas de 7 y 8 años, completó con éxito diez días de formación lúdica de lunes a viernes. 

A lo largo de estas dos semanas, los más pequeños tuvieron su primer contacto con la tecnología a través de historias digitales, dibujo, animación y robótica básica, y remataron con la elaboración de un proyecto interactivo. 

El concejal de Innovación, Iván Andrade, mostró su satisfacción por el desarrollo de este primero turno y recordó que el objetivo de esta iniciativa —enmarcada en el proyecto Talento km 0 (TALK0)— es "que a mocidade de Carballo non sexa só consumidora de tecnoloxía, senón que aprenda a ser creadora, e para iso debemos proporcionarlles ferramentas que lles dean autonomía e seguridade no mundo dixital actual".

La concejala de Educación, Mar Eirís, quiso destacar la metodología de estas actividades: É moi satisfactorio ver como a través do xogo e da experimentación, os nenos e nenas absorben conceptos complexos de lóxica e matemáticas sen darse conta, reforzando a súa aprendizaxe de cara ao vindeiro curso escolar".

La actividad en el Aula CeMIT no para y y este próximo lunes, 20 de julio, dará comienzo el segundo de los bloques programados, "Futuros exploradores" (para edades de 9 a10 años). 

La oferta continúa

En este taller, el alumnado se sumergirá en el diseño de videojuegos y en el lenguaje de programación Scratch. 

Durante el mes de agosto se completará el calendario con los turnos de "Futuros makers" (11-12 años) —donde se abordará el diseño 3D y la inteligencia artificial para niños— y "Makers avanzados" (13-14 años), orientada aadolescentes con contenidos específicos de edición de vídeo, creación de mini páginas web, diseño en Canva, podcast y seguridad digital. 

Con este programa global, como apuntó el alcalde, el Ayuntamiento de Carballo continúa reforzando su compromiso estratégico con la alfabetización digital, el pensamiento computacional y la capacitación práctica de las nuevas generaciones en las herramientas digitales del futuro. 

 "Apostar por este tipo de campamentos é investir en igualdade de oportunidades e no Carballo do mañá", destacó Daniel Pérez.

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