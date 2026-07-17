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Carballo

Nueva sesión del Club de Lectura en Espiral Maior, en Carballo

La última sesión antes del descanso estival estará dedicada a la novela corta "O banqueiro anarquista", de Fernando Pessoa 

Redacción
17/07/2026 19:29
Recital poético de Modesto Fraga, por la izquierda
Recital poético de Modesto Frag en Espiral Maior
Mar Casal
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La sede de Espiral Maior Foro en Carballo acogerá este sábado la última sesión del Club de Lectura antes del descanso estival. En esta ocasión estará dedicada a la novela corta “O banqueiro anarquista”, de Fernando Pessoa. La sesión dará comienzo a las 11.30 horas. 

Fernando Pessoa, considerado uno de los poetas principales del siglo XX y  ‘marca’ trascendente de la literatura portuguesa, tenía ascendencia gallega, procedente de las localidades de Outes y Negreira. El Club de Lectura retomará su actividad en el mes de septiembre. 

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