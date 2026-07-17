Nueva sesión del Club de Lectura en Espiral Maior, en Carballo

Recital poético de Modesto Frag en Espiral Maior Mar Casal

La sede de Espiral Maior Foro en Carballo acogerá este sábado la última sesión del Club de Lectura antes del descanso estival. En esta ocasión estará dedicada a la novela corta “O banqueiro anarquista”, de Fernando Pessoa. La sesión dará comienzo a las 11.30 horas.

Fernando Pessoa, considerado uno de los poetas principales del siglo XX y ‘marca’ trascendente de la literatura portuguesa, tenía ascendencia gallega, procedente de las localidades de Outes y Negreira. El Club de Lectura retomará su actividad en el mes de septiembre.