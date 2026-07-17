La Praia dos Libros en la playa de Razo Mar Casal

Vuelve una biblioteca con vistas en la playa de Razo. Una "biblioteca coas mellores vistas do mundo", tal como defienden desde el Concello de Carballo. Así, además de practicar surf, disfrutar del baño y distintos juegos, los bañistas tienen la oportunidad de hacerse con las últimas novedades literarias y de disponer de un punto de información cultural gestionado por el personal de las Bibliotecas de Carballo.

La Praia dos Libros empezoó a funcionar este miércores 15 de julio, y este viernes la visitaron el alcalde, Daniel Pérez; la concelleira de Arquivos, Bibliotecas e Normalización Lingüística, Ángeles Pacoret, y el concelleiro de Medio Ambiente e Praias, Miguel Vales, que estuvieron acompañados por Carmen Eiroa, representante de la Asociación contra el Cáncer, que lleva también a Razo la campaña de prevención del cáncer de piel.

Carmen Eiroa destacó la importancia de aprovechar este tipo de espacios en la misma playa para ofrecer consejos directos sobre la exposición solar segura. En la caseta, los usuarios podrán encontrar material divulgativo y recursos específicos para cuidarse del sol mientras disfrutan de la lectura.

La principal novedad visual y estructural de este verano es el estreno de una nueva caseta de madera, más sostenible e integrada en el entorno natural de la playa de Razo, que ofrece una mejor acogida para usuarios y trabajadores.

La concejala Ángeles Pacoret recordó que el funcionamiento básico de la Praia dos Libros mantiene el servicio de préstamo, para el cual es preciso contar con el carnet de la Red de Bibliotecas de Galicia. La Bibliopraia estará abierta de lunes a viernes de 15:00 a 19:00 horas, y facilitará el acceso a pié de playa a los últimos éxitos literarios, a revistas y a folletos informativos sobre la amplia oferta cultural y medioambiental que ofrece el litoral carballés este verano, como el programa Eu quero Razo-Baldaio.

"Con esta nova infraestrutura melloramos a calidade do servizo público que ofrecemos no noso litoral, e convertemos a praia de Razo non só nun referente de lecer e natureza, senón tamén nun punto de encontro coa cultura e o benestar", destacó el alcalde.