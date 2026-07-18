El PP de Carballo asegura que para ellos la situación de la laguna de Baldaio "é unha prioridade absoluta"
Acusa al gobierno del PP de dejarse llevar por los intereses partidistas
El PP carballés emitió un comunicado en el que afirman que en el caso de la laguna de Baldaio están actuando con “responsabilidade, rigor e lealdade institucional para garantir unha solución sería e duradeira a un problema que preocupa a todo o municipio”.
El grupo recuerda que en anteriores episodios críticos de la 'lagoa' "a única administración que interveu foi a Xunta de Galicia", citando concretamente los casos de febrero de 2020 y diciembre de 2025.
Al respecto añaden: "Esa memoria é importante porque demostra que non hai abandono por parte da Consellería de Medio Ambiente, senón actuacións concretas, técnicas e responsables".
Inciden también en que a principios de junio, al detectarse un nuevo cierre del canal, el PP carballés trasladó de inmediato la situación a las Consellerías do Mar e Medio Ambiente, solicitando medidas e información.
Por ello, el próximo lunes a las 11.30 se reunirán con la directora xeral de Patrimonio Natural para analizar la situación y buscar una respuesta coordinada y eficaz.
“Nesa reunión trasladaremos a necesidade dunha mesa técnica permanente Xunta-Concello-Costas, dunha monitorización continua da calidade da auga, dun protocolo estable para episodios de peche a canle e dun plan de conservación e uso público a medio prazo. Son medidas serias, realistas e necesarias, que poñen o foco na solución e non na escenificación”, señalan.
También dicen lamentar que el gobierno del BNG “estea substituindo a xestión por notas de prensa, videos e escenificacións que non achegan solución ningunha”, incidiendo en que no actuaron hasta el 7 de julio cuando el PP ya se había interesado por el problema un mes antes.
"Resulta especialmente grave que o BNG só se mobilice por Baldaio cando hai interese político, mentres as parroquias da contorna levan anos reclamando atención municipal en materia de limpeza, mantemento, accesos e servizos. A protección da lagoa non pode ser un slogan nin unha oportunidade de desgaste político: debe ser unha prioridade real, acompañada dun compromiso serio coas parroquias que viven e coidan este espazo natural durante todo o ano", dicen por último.