Las playas carballesas de Razo y Baldaio preparan sesiones gratuitas de yoga este verano

Práctica de surf terapéutico en Razo EC

El Concello de Carballo introduce una novedad en su programa ambiental y de ocio Eu quero Razo-Baldaio, y por primera vez, vecinos y visitantes podrán disfrutar de sesiones de yoga gratuitas en los arenales. Se trata de una iniciativa diseñada para promover hábitos de vida saludables y fomentar una relación más consciente y respetuosa con el litoral carballés.

Las clases serán impartidas por los profesionales del centro Namasté y están pensadas como una experiencia integral que combina el ejercicio físico suave, la relajación y el contacto directo con la arena y el mar. En este marco incomparable, la actividad invita a conectar con el paisaje mientras se cuida el cuerpo y la mente.

El programa de yoga se llevará a cabo entre el 21 de julio y el 13 de agosto, en horario de 19:45 a 20:45 horas, aprovechando la puesta de sol. En Razo las sesiones se impartirán en la zona verde junto al parque infantil los martes 21 y 28 de julio y el 4 y 11 de agosto. En Baldaio serán junto al puente los jueves 23 y 30 de julio y el 6 y 13 de agosto.

La propuesta está dirigida al público juvenil y adulto. No es necesario tener experiencia previa en el mundo del yoga para poder participar. Se recomienda a los asistentes llevar una esterilla o toalla y ropa cómoda.

Ejercicio en Laxe

Carballo se suma a la propuesta iniciada por el Concello de Laxe con sesiones de yoga en la playa de los Cristales, uno de los lugares icónicos del municipio. Este año ya comenzaron las primeras sesiones, con mucha participación. Los asistentes tienen la oportunidad de cuidar el cuerpo y la mente en este marco incomparable. Las sesiones se llevan a cabo los martes de este mes de julio y de agosto. El próximo martes 21 no habrá esta práctica al coincidir festivo local con las fiestas de A Cruz da Rosa.