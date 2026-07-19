Cumpleaños de los dueños del restaurante Mesón do Pulpo

A la fiesta de cumpleaños asistieron una treintena de personas Cedida

Justo Brión y su mujer Pura acaban de celebrar un cumpleaños muy especial rodeados por los suyos. Ellos fueron los fundadores del conocido establecimiento Mesón do Pulpo, de la Avenida Finisterra de Carballo, todo un referente dentro del sector de la restauración del municipio.

Además, la pareja ha sabido inculcarle a sus hijos el amor por la profesión, por lo que ya están al frente del propio negocio que crearon sus padres y de otros como el Dolce&Café, emplazado en este caso en las inmediaciones del Pabellón Carballo Calero.

La merecida fiesta de cumpleaños que Justo y Pura celebraron este fin de semana fue toda una demostración del cariño, la admiración y el agradecimiento que le profesan sus descendientes.