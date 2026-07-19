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Carballo

Os Bolechas llevan su "Karaoke Deportivo" a la playa de Razo

La actuación será este lunes a las 18.00 horas, con entrada libre y gratuita

Redacción .
Redacción .
19/07/2026 19:26
A Praia dos Libros volve a Razo
A Praia dos Libros en el arenal de Razo
Mar Casal
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La Praia dos Libros de Razo acogerá este lunes una de las citas infantiles más aguardadas del verano.Los conocidos hermanos Brais, Carlos, Sonia, Tato, Pili e Loli, xunto co seu can Chispa, llevarán su nuevo espectáculo al arenal carballés: "Os Bolechas: Karaoke deportivo".

La actividad, integrada en el programa de dinamización lingüística FalaRedes, propone una tarde llena ritmo, juegos y mucho movimiento al aire libre, con la emblemática caravana de Os Bolechas transformada en un escenario móvil, donde invitarán a todos los asistentes a cantar, bailar y seguir el ritmo con sus pegadizas canciones. 

El acceso al espectáculo será totalmente libre y gratuito para el público familiar, y dará comienzo a las 18.00 horas. Una oportunidad perfecta para gozar de una tarde de verano en familia a pie de playa. 

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