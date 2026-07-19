Os Bolechas llevan su "Karaoke Deportivo" a la playa de Razo

A Praia dos Libros en el arenal de Razo Mar Casal

La Praia dos Libros de Razo acogerá este lunes una de las citas infantiles más aguardadas del verano.Los conocidos hermanos Brais, Carlos, Sonia, Tato, Pili e Loli, xunto co seu can Chispa, llevarán su nuevo espectáculo al arenal carballés: "Os Bolechas: Karaoke deportivo".

La actividad, integrada en el programa de dinamización lingüística FalaRedes, propone una tarde llena ritmo, juegos y mucho movimiento al aire libre, con la emblemática caravana de Os Bolechas transformada en un escenario móvil, donde invitarán a todos los asistentes a cantar, bailar y seguir el ritmo con sus pegadizas canciones.

El acceso al espectáculo será totalmente libre y gratuito para el público familiar, y dará comienzo a las 18.00 horas. Una oportunidad perfecta para gozar de una tarde de verano en familia a pie de playa.