Os Bolechas llevan su "Karaoke Deportivo" a la playa de Razo
La actuación será este lunes a las 18.00 horas, con entrada libre y gratuita
La Praia dos Libros de Razo acogerá este lunes una de las citas infantiles más aguardadas del verano.Los conocidos hermanos Brais, Carlos, Sonia, Tato, Pili e Loli, xunto co seu can Chispa, llevarán su nuevo espectáculo al arenal carballés: "Os Bolechas: Karaoke deportivo".
La actividad, integrada en el programa de dinamización lingüística FalaRedes, propone una tarde llena ritmo, juegos y mucho movimiento al aire libre, con la emblemática caravana de Os Bolechas transformada en un escenario móvil, donde invitarán a todos los asistentes a cantar, bailar y seguir el ritmo con sus pegadizas canciones.
El acceso al espectáculo será totalmente libre y gratuito para el público familiar, y dará comienzo a las 18.00 horas. Una oportunidad perfecta para gozar de una tarde de verano en familia a pie de playa.