El Concello carballés retira la escultura de O Escalo para su restauración 

Desmontaje de la escultura O Escalo CC

El Concello de Carballo retiró este lunes la escultura O Escalo, que presidía la rotonda de acceso al polígono industrial de Bértoa desde el 2007, para proceder a su restauración integral. Para desmontarla fue preciso una grúa debido a su gran tamaño, de 13 metros de altura y 3 toneladas de peso. La obra fue diseñada por el artista caballés Manuel Facal.

El paso del tiempo y la exposición continuada a las inclemencias meteorológicas provocaron un evidente empeoramiento en la conservación de la estructura. El Gobierno contrató a finales del pasado año una intervención específica con un presupuesto orzamento de 14.000 euros, cuya ejecución se vio atrasada ligeramente en las últimas semanas por cuestiones logísticas derivadas de la huelga del sector del metal.

Los trabajos de restauración se realizarán en taller con el fin de garantizar una recuperación óptima y duradera. El plan de actuación incluye el saneamiento en profundidad de toda la estructura, la sustitución de las partes más deterioradas, la eliminación exhaustiva de los óxidos acumulados, un proceso de limpieza y galvanizado, y el posterior repintado del rojo original que caracteriza a obra.

O Escalo es una de las piezas singulares del proyecto de arte urbano de Carballo. Realizada con una base de tubos de acero y rematada con una aleta de acero inoxidable, representa de forma estilizada uno de los peces más comunes del río Anllóns. El propio Facal concibió esta obra para establecer un "diálogo racional" con la escultura O Peixe (situada en la avenida Ponte da Pedra), como símbolos de la identidad y de la proyección cara el futuro del municipio. Cuando esté lista su restauración volverá a instalarse en el mismo lugar.