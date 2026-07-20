El PP de Carballo aboga por aplicar medidas urgentes mientras se estudia una solución definitiva para la laguna de Baldaio

Imagen de la protesta celebrada la pasada semana en Baldaio por el mal estado de la laguna Mar Casal

Tal y como había prometido, el diputado y portavoz del PP de Carballo, Rubén Lorenzo, se reunió este lunes con la directora xeral de Patrimonio Natural, María Sol Díaz, a la que planteó la necesidad de impulsar medidas urgentes y avanzar en una respuesta estructural que proteja la laguna de Baldaio.

Lorenzo puso sobre la mesa la preocupación existente por la actual situación de cierre del canal, que impide el intercambio mareal y provoca el deterioro de la calidad del agua, además de afectar a la biodiversidad y al equilibrio ecológico de ese espacio de Red Natura.

El portavoz del PP carballés propuso a su interlocutora la creación de una mesa técnica permanente Xunta-Concello-Costas, que permita un seguimiento continuo de la laguna y una repuesta rápida ante episodios críticos.

También reclamó un control periódico de la calidad de las aguas, un protocolo claro para episodios de cierre del canal y una visión integral de la laguna, que analice todo su entorno: dinámica sedimentaria, sistema dunar, la entrada de agua dulce y la actividad marisquera existente.

Rubén Lorenzo incidió, además, en la necesidad de avanzar hacia una solución definitiva, que preserve el equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y el interés público, la salud y la seguridad de la ciudadanía.

Mientras esa solución no llega, él es partidario de una acción urgente que permita la reconexión de la laguna con el mar mediante la apertura del canal, dentro de la legalidad y atendiendo siempre a criterios técnicos.

Durante la reunión también se habló del informe elaborado por el Instituto Ibader de la USC a instancias de la propia Xunta y que alerta de que las aperturas mecánicas periódicas pueden afectar negativamente al estado de conservación del humedal.

Por ello, Lorenzo insistió en que es imprescindible avanzar hacia una solución estructural que evite episodios como los de 2020 y 2025, en los que la Xunta actuó abriendo el canal, y el actual.

Las mismas demandas serán trasladadas a la Consellería do Mar

El edil y diputado carballés anunció que todas estas peticiones se las trasladará también a la Consellería do Mar, dado que la actividad marisquera en Baldaio se está viendo afectada por el estado de las aguas y la falta de intercambio mareal.

El PP dice reafirmar así su compromiso con la defensa y conservación de la laguna,"traballando desde la lealdade institucional, a responsabilidade e o rigor técnico para garantir unha solución que protexa este espazo natural e responda ás necesidades da veciñanza por riba de calquera interese partidista".