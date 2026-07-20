Servicio de bus gratuito en Carballo para acudir al cribado de cáncer de mama en A Coruña 

Servicio de autobús en Carballo EC

La Xunta continuará prestando durante el mes de agosto el servicio de autobuses gratuitos en Carballo para que las mujeres de este concello puedan desplazarse hasta A Coruña para participar en el cribado de cáncer de mama. La Consellería de Sanidade está enviando mensajes a las destinatarias informando que las pruebas están programadas para todos los días hábiles del mes de agosto, continuando con el programa hasta mediados del mes de septiembre, en la unidad de exploración del hospital Abente y Lago, en la ciudad herculina.

Con el fin de facilitar los desplazamientos, se ofertarán dos horarios de salida. El primero para las mujeres citadas entre las 09:00 y las 10:00 horas y el segundo para las citadas a partir de las 12:30 horas. Los horarios de regreso se organizarán una vez realizadas las exploraciones.

Las paradas que realizará el autobús son junto a la capilla de A Milagrosa (8.00 y 11.15 horas), Carballo centro, delante de la estación de buses (8:05 y 11.20); Carballo centro en la parada de la rúa Perú (8:07 y 11.22); Carballo centro en la parada de la rúa Vázquez de Parga (8:10 y 11:25), y delante de la iglesia de Bértoa (8:15 y 11:30).

El programa de detección de cáncer de mama está dirigido a mujeres de entre 50 y 74 años. La participación en este tipo de cribados es muy elevada, rondando el 85% en toda Galicia en el año 2024.