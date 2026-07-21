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Carballo

Cambios en el XX Live in Cances: será el 25 de julio y antes del festival habrá sendas rutas de Gravel o ciclismo de aventura

El programa musical incluye las actuaciones de bandas locales como Mangata, Plástico y Máxica

Manuel Froxán Rial
21/07/2026 14:27
Uno de los conciertos del festival Live in Cances
Una actuación del festival Live in Cances
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El Live in Cances que se celebra este sábado, día 25 de julio, llega con muchos cambios, empezando por la fecha.

En sus 19 años de vida se vino celebrando en la segunda semana de noviembre, pero para celebrar su vigésimo aniversario se ha apostado por trasladarlo al verano y hacerlo coincidir con la festividad del Apóstol Santiago del próximo sábado. 

La intención del colectivo organizador, la AC San Campio, que cuenta una vez más con la colaboración del Concello de Carballo, es mantener el evento dentro del calendario estival y celebrarlo al aire libre, concretamente en el recinto de las escuelas de Cances, siempre que la meteorología lo permita.

La fecha no será el único cambio que experimente este año el veterano festival de rock, toda vez su XX edición va a coincidir con una doble cita para los amantes de la bicicleta de montaña, más concretamente del Gravel o ciclismo de aventura.

De esta forma, se programan para ese mismo día una ruta corta de 45 kilómetros que discurrirá íntegramente por parajes de Cances y Razo; y una ruta larga de 90 kilómetros que discurrirá también por muncipios limítrofes hasta llegar a Zas.

Ambas rutas saldrán del entorno de las escuelas entre las 16.30 y las 17.00  horas, para regresar entre las 20.00 y las 21.00 horas, en función del recorrido escogido.

Los participantes podrán luego reponer fuerzas en un FoodTruck y en un 'bochinche' habilitados al efecto, tras lo que darán comienzo la cita musical.

En el cartel de este año compartirán escenario los grupos Mangata y Plástico, ambos de Carballo, y Máxica, de Cerceda. Para los integrantes de Plástico el Live in Cances supondrá su debut oficial.

Desde la AC San Campio animan a participar en este Live in Cances+Graveliño que definen como "unha forma diferente de vivir o 25 de xullo en Galicia: natureza, paisaxes, descubrindo a nosa terra, aire puro, deporte e, como non, boa música. Que máis se pode pedir!".

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