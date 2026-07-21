Carballo
Comienzan las clases de yoga gratuitas en la playa de Razo
El arenal carballés de Razo acoge desde ayer las sesiones gratuitas de yoga incluidas en el programa Eu Quero Razo-Baldaio. La próxima sesión será mañana en Baldaio y el día 28 volverán a Razo.
Las clases que se desarrollarán hasta el son impartidas por los profesionales del centro Namasté y están pensadas como una experiencia integral que combina el ejercicio físico suave, la relajación y el contacto directo con la arena y el mar. En este marco incomparable, la actividad invita a conectar con el paisaje mientras se cuida el cuerpo y la mente.