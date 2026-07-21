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Carballo

Comienzan las clases de yoga gratuitas en la playa de Razo

Redacción .
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21/07/2026 22:26
Clases de yoga en la playa de Razo
Clases de yoga en la playa de Razo
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El arenal carballés de Razo acoge desde ayer las sesiones gratuitas de yoga incluidas en el programa Eu Quero Razo-Baldaio. La próxima sesión será mañana en Baldaio y el día 28 volverán a Razo.

Las clases que se desarrollarán hasta el son impartidas por los profesionales del centro Namasté y están pensadas como una experiencia integral que combina el ejercicio físico suave, la relajación y el contacto directo con la arena y el mar. En este marco incomparable, la actividad invita a conectar con el paisaje mientras se cuida el cuerpo y la mente.

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