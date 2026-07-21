Cortado al tráfico un tramo del paseo de Razo por las obras de aglomerado de Costas

El aparcamiento público de la zona de Mar Adriático Mar Casal

El paseo de la playa de Razo permanecerá cortado al tráfico este miércoles con motivo de los trabajos de aglomerado que se llevarán a cabo dentro de las obras que está ejecutando la Demarcación de Costas del Estado en este entorno del litoral carballés.

La restricción afectará al acceso desde la zona de O Cordobés, por lo que el Concello de Carballo recomienda a los conductores utilizar el aparcamiento público y gratuito habilitado de forma provisional en la estrada do Porto, en Razo da Costa, para minimizar las molestias derivadas de la actuación.

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Este estacionamiento, puesto en marcha recientemente por el Ayuntamiento, dispone en esta primera fase de unas 200 plazas y se encuentra situado a unos tres minutos y medio a pie de la playa. El acceso está señalizado para facilitar la llegada de los usuarios.

El Concello recomienda planificar los desplazamientos con antelación y utilizar los itinerarios alternativos durante la jornada en la que permanecerá vigente el corte de tráfico.