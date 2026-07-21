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Carballo

Cortado al tráfico un tramo del paseo de Razo por las obras de aglomerado de Costas

Las restricciones de este miércoles afectarán a los accesos desde la zona de O Cordobés

A. Pérez Cavolo
21/07/2026 21:20
El aparcamiento público de la zona de Mar Adriático
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El paseo de la playa de Razo permanecerá cortado al tráfico este miércoles con motivo de los trabajos de aglomerado que se llevarán a cabo dentro de las obras que está ejecutando la Demarcación de Costas del Estado en este entorno del litoral carballés.

La restricción afectará al acceso desde la zona de O Cordobés, por lo que el Concello de Carballo recomienda a los conductores utilizar el aparcamiento público y gratuito habilitado de forma provisional en la estrada do Porto, en Razo da Costa, para minimizar las molestias derivadas de la actuación.

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Este estacionamiento, puesto en marcha recientemente por el Ayuntamiento, dispone en esta primera fase de unas 200 plazas y se encuentra situado a unos tres minutos y medio a pie de la playa. El acceso está señalizado para facilitar la llegada de los usuarios.

El Concello recomienda planificar los desplazamientos con antelación y utilizar los itinerarios alternativos durante la jornada en la que permanecerá vigente el corte de tráfico.

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