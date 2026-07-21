Razo vive su primer verano con menos coches y más peatones

La senda peatonal ya ocupa el lugar que antes se dedicaba a los coches en la zona de A Cabreira Mar Casal

Este verano está siendo el primero en el que Razo ha restado espacio a los coches para dárselo a los peatones. Las obras de la Demarcación de Costas, ya muy avanzadas, han hecho la primera de las muchas modificaciones que sufrirá en los próximos años el arenal carballés, eliminando plazas de aparcamiento en primera línea de playa desde la zona de A Cabreira y hasta el final del arenal.

Esto no quiere decir que los coches hayan perdido protagonismo en la playa, pero sí que cuesta más aparcar cerca del mar como los carballeses estaban acostumbrados. Los que quieren tener sitio en la explanada o en las plazas que aún hay disponibles en primera línea de playa, deben madrugar más.

Coches aparcados en la entrada de Arnados Raúl López Molina

De hecho, este martes al mediodía aparcar en la zona de la explanada era muy complicado, al igual que todos los días de buen tiempo este verano. En vista de la situación, muchos están optando por aparcar en la carretera de acceso, pese a que el Concello ya tiene habilitado el aparcamiento público en la zona de la calle Mar Adriático (en el interior del núcleo), que por ahora están usando furgonetas o autocaravanas, porque los bañistas prefieren estar un poco más cerca la costa.

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No obstante, a los que les guste veranear en Razo deberán acostumbrarse a caminar un poco más para llegar a la playa en los próximos años porque la idea es que todo el borde litoral carballés sea, en el futuro, peatonal.

Costas ha dado solo el primer paso para quitarle presión a los taludes eliminando un carril de la carretera del litoral para darle más espacio a las sendas peatonales y zonas verdes, pero en los próximos años seguirá el Concello. La idea es eliminar los aparcamientos que ocupan zonas de dunas o espacios de alto valor ambiental (los de primera línea de playa), desplazando los mismos hasta zonas menos sensibles.

El aparcamiento público de la zona de Mar Adriático Mar Casal

Así, los más de 6.500 metros cuadrados hoy ocupados por el tránsito y el estacionamiento de vehículos, pasarán a ser nuevos espacios verdes de transición hacia las áreas de regeneración ambiental. En ellos se permitirá la instalación de pasarelas o plataformas de madera sobre un máximo del 10% de la superficie, con el fin de ordenar los accesos a la playa sin invadir los espacios naturales, cambiando así la fachada del litoral carballés.