Luciano Longueira es el ganador del segundo cheque regalo de la campaña 'O Prezo Xusto' del CCA Carballo 

El ganador con su cheque de 50 euros Cedida

El Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo viajó hasta la localidad carballesa de Razo para hacer entrega del segundo cheque regalo de 50 euros de la campaña "O Prezo Xusto", una iniciativa que durante todo el mes de julio está dinamizando las redes sociales de la entidad y fomentando, al mismo tiempo, las compras en el comercio y en la hostelería local.

El ganador de esta segunda semana fue Luciano Longueira Verdes, quién realizó una estimación de 867,35 euros para el valor del escaparate virtual, quedando la tan sólo 12,80 euros del importe correcto, que ascendía la 880,15 euros.

Este acierto lo convirtió en la persona participante que más se aproximó al precio real de los productos expuestos, haciendo merecedor del premio.

Para poder recogerlo, tal y como establecen las bases de la campaña, el ganador tuvo que presentar los correspondientes tickets acreditativos de dos compras realizadas durante la semana en establecimientos asociados al CCA, reforzando así otro de los objetivos de la campaña, incentivar el consumo en el comercio y la hostelería de proximidad.

Desde el Centro Comercial Aberto quieren agradecer la elevada participación inscrita en esta segunda edición del concurso y animan a toda la ciudadanía a continuar formando parte de esta propuesta, que combina entretenimiento, participación digital y apoyo al tejido comercial local.

La campaña continúa esta semana con un nuevo escaparate, ya publicado el día 17 en la cuenta oficial de Instagram del CCA, en el que las personas participantes deberán adivinar su precio exacto para optar a un nuevo cheque regalo de 50 euros.

Para participar es necesario seguir la cuenta de Instagram del CCA Carballo, indicar con un "Me gusta" la publicación del escaparate, etiquetar a una persona en los comentarios y escribir la estimación del precio total.

El plazo para participar en este tercero escaparate permanecerá abierto hasta el viernes 24 de julio a las 20.00 horas